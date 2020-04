Chi non ricorda la serie tv Lizzie McGuire? Due stagioni sono state sufficienti per far entrare la giovanissima Hilary Duff nel cuore degli adolescenti degli anni 2000.

Cast Lizzie McGuire – foto interesnoe.me

Al centro della storia ci sono Lizzie McGuire e i suoi migliori amici Miranda e Gordon con le loro avventure e i loro problemi. A complicare la vita ci pensano il fratello di Lizzie e la sua ex migliore amica Kate.

La trasmissione della serie televisiva su Italia 1 ha subito diverse variazioni, facendo perdere gli ultimi episodi di Lizzie McGuire ai suoi numerosissimi fan.

A quel punto si decise di riproporre soltanto la seconda stagione nel 2006, salvo poi interromperla a qualche episodio dalla fine.

La serie venne trasmessa di nuovo dal terzo episodio in poi nel 2008 e, nonostante questo, i fan hanno potuto assistere all’ultimo episodio della loro serie preferita.

Lizzie McGuire è stata una serie televisiva di successo che ha portato alla reunion di Hilary Duff e il cast nel film Lizzie McGuire – Da liceale a popstar al revival su Disney+.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie tv? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Lizzie McGuire: ieri e oggi.

Hilary Duff

Hilary Duff- foto hindi.fansshare.com

Hilary Duff è Lizzie McGuire, protagonista della serie tv omonima. È un’adolescente dolce e sensibile, ma capace di tirare fuori gli artigli quando si tratta di difendere i suoi amici.

Lizzie è innamorata di Ethan e cerca mille modi per conquistarlo, fino a quando non scopre di avere un amico speciale.

La sua migliore amica è sempre stata Kate, ma il cambiamento di quest’ultima le ha dato modo di conoscere meglio Miranda.

Dopo la serie tv, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Joan of Arcadia, Ghost Whisperer, Law & Order: Unità vittime speciali, Gossip Girl, Un principe in giacca e cravatta, Community, Aiutami Hope, Due uomini e mezzo e Younger.

Al cinema la ritroviamo in Cinderella Story, Nata per vincere, The Perfect Man, Il ritorno della scatenata dozzina, Material Girls, War, Inc., Stay Cool, What Goes Up, Greta, Bloodworth – Province della notte, She Wants Me, Flock of Dudes e Sharon Tate – Tra incubo e realtà.

In questi anni si è dedicata anche al doppiaggio e alla produzione di alcuni film, alla musica, al settore pubblicitario, alla moda e alla pubblicità.

Adam Lamberg

Adam Lamberg- foto leseclaireuses.com

Adam Lamberg è David Zephyr “Gordo” Gordon, il migliore amico di Lizzie sin dai primi anni di vita. È un ragazzo intelligente e sarcastico, uno studente modello e un amico leale.

Gordo è innamorato di Lizzie da sempre, ma non ha il coraggio di confessarle i suoi sentimenti per paura di perderla.

Terminata la serie, però, l’attore è apparso soltanto al cinema con Pazzo pranzo di famiglia di Salvador Litvak e Beautiful Loser di John Nolte.

Lalaine Vergara

Lalaine Vergara- foto elhitgt.com

Lalaine Vergara è Miranda Isabella Sanchez, la migliore amica di Lizzie dopo il cambiamento di Katie. È una ragazza chiacchierona e ribelle che ama ballare e cantare.

In alcune puntate Miranda sembra avere una cotta per Ethan, l’interesse amoroso di Lizzie, ma non entra in competizione con lei. Ha una sorella di nome Stevie.

Dopo Lizzie McGuire, l’attrice torna in televisione con All That, What’s Stevie Thinking?, Off the Clock, Shane Dawson TV, Dream Journal e Raymond & Lane.

La ritroviamo al cinema con i film Debating Robert Lee, Promised Land, Soccer Girl – Un sogno in gioco, Royal Kill, Easy Girl e One Night Alone.

Jake Thomas

Jake Thomas- foto news.myseldon.com

Jake Thomas è Matthew Douglas “Matt” McGuire, fratello di minore di Lizzie e grande combina guai. Il suo migliore amico è Lanny, un bambino che non parla ma che Matt capisce benissimo.

Il giovane attore, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione tra serie e film come Senza traccia, Center of the Universe, Cory alla Casa Bianca, Giustizia a Oak Hill, E.R. – Medici in prima linea, Lie to Me, Eleventh Hour, Dr. House – Medical Division e Trust Me.

Appare anche in CSI: Miami, Le regole dell’amore, Ghost Whisperer – Presenze, The Whole Truth, Criminal Minds, La vita segreta di una teenager americana, Betrayed at 17, NCIS – Unità anticrimine, CSI: NY, Storytellers e Taken Away.

Per quanto riguarda le sue apparizioni cinematografiche, invece, ricordiamo Dinocroc, Soccer Dog: European Cup, Ossessione pericolosa e The Assignment.

Clayton Snyder

Clayton Snyder- foto e-radio.us

Clayton Snyder è Ethan Craft, il ragazzo più bello della scuola e amore di Lizzie. È un ragazzo molto gentile, ma non brilla per perspicacia.

Dopo la serie, l’attore si è dedicato molto alla televisione con Life Is Not a Musical: The Musical, Foam Wars: Maximum Plastic, Confrontation, Hide Me Too, Invitation, Breathe, The Manocle, The Strongest Drug, College Carnage, Sneezy G, The Truth About Autocorrect, Still in San Pedro e The Incarnation.

E ancora con My Friend Violet, Game Night, What Happened Last Night, We Can’t Die, The Reunion, Instructions for Living, Hide in the Light, Her Side of the Bed, Save the First Dance, Close to Home, Ham on Rye, Alien Warfare e Angel of Death.

Ha lavorato anche in molte web series come Famous in Flagstaff, My Olde Roommate, Comedy Corner, Rules of Engagement, One and Only, Hit Women, Quirky Female Protagonist, Second Star, Edgar Allan Poe’s Murder Mystery Dinner Party, Mondays, Super Single e New Dogs, Old Tricks.

Kyle Downes

Kyle Downes- foto etonline.com

Kyle Downes è Lawrence “Larry” Tudgeman, un compagno di scuola di Lizzie che ama sentirsi stravagante. È un ragazzo misterioso che sogna di diventare un agente segreto.

Larry era innamorato di Lizzie ma, dopo essere uscito con lei una sola volta, le è rimasto amico. Il suo interesse si è spostato su Kate, ma è destinato a non essere corrisposto.

Dopo Lizzie McGuire, l’attore ha partecipato ad altri show televisivi tra i quali ricordiamo Hai paura del buio?, Boston Public, Csi: Miami, Il famoso Jett Jackson e The L Word.

Ashlie Brillault

Ashlie Brillault – foto tumbex.com

Ashlie Brillault è Katherine “Kate” Sanders, l’ex migliore amica di Lizzie e ragazza più popolare della scuola.

Il rapporto tra Lizzie e Kate non è stato più lo stesso da quando la ragazza è entrata a far parte delle cheerleader.

Dopo Lizzie McGuire, l’attrice ha interpretato se stessa nella serie televisiva Switched! e il ruolo di Regina nella serie One on One.

Hallie Todd

Hallie Todd- foto excelsior.com.mx

Hallie Todd è Joanne “Jo” McGuire, la madre di Lizzie e Matt. La donna è alimentata da una voglia irrefrenabile di aiutare la figlia, ma ottiene il risultato contrario e finisce per metterla in imbarazzo.

Terminata la serie, l’attrice è apparsa in televisione con la serie Malcom e al cinema con The Mooring e Lea to the Rescue per poi passare alla produzione di film come The Mooring e The Last Champion.

Robert Carradine

Robert Carradine- foto news.yahoo.com

Robert Carradine è Samuel “Sam” McGuire, padre di Lizzie e Matt. L’uomo cerca di sollevare l’umore di tutti in ogni situazione, ma in realtà è un maldestro adorabile che ama dipingere nani da giardino.

Dopo la serie, l’attore si è dedicato completamente al cinema lavorando in film come Primal Park – Lo zoo del terrore, 7-10 Split, L’ultima speranza, Bikini Spring Break e Django Unchained.

Carly Schroeder

Carly Schroeder- foto e-radio.us

Carly Schroeder è Melina Bianco, una coetanea di Matt che incolpa spesso e volentieri il fratello di Lizzie per cose che non ha fatto. In realtà è innamorata di lui.

L’attrice, dopo la serie tv, ha lavorato in televisione con Cold Case – Delitti irrisolti, Ghost Whisperer, Law & Order – Unità speciale, Prayers for Bobby e General Hospital.

È apparsa al cinema con progetti come Mean Creek, Firewall – Accesso negato, Un delfino per amico, Prey – La caccia è aperta, Il mio sogno più grande e Forget Me Not.

Christian Copelin

Christian Copelin- foto superstarz.com

Christian Copelin è Lanny Onasis, il migliore amico di Matt che qualche volta viene coinvolto negli scherzi ai danni di Lizzie. Il bambino non parla, ma sembra che Matt riesca a capirlo perfettamente.

Dopo Lizzie McGuire, l’attore ha lavorato in vari show per la televisione tra i quali The Bernie Mac Show, Eyes e The Seat Filler.

Arvie Lowe Jr.

Arvie Lowe Jr.- foto tvseria.it

Arvie Lowe Jr. è Digby “Digg” Seller, il supplente della classe di Lizzie, Gordo e Miranda. È un uomo eccentrico con un talento spiccato per la recitazione.

Dopo la serie televisiva, l’attore ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con progetti come Jessie e Dan, The Adventures of Rocky and Bullwinkle e Awkward Universe.