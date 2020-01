Miami Vice è una serie tv che ha colorato il genere poliziesco con le avventure di due detective sotto copertura in lotta contro il crimine a Miami.

Cast Miami Vice- foto twitter.com

Nella serie anni ’90 creata da Anthony Yerkovich, infatti, James “Sonny” Crockett e Ricardo “Rico” Tubbs combattevano il traffico di sostanze stupefacenti e la prostituzione.

I personaggi interpretati da Don Johnson e Philip Michael Thomas la spuntavano sempre anche sui criminali più scaltri, diventando una delle coppie di poliziotti più famose della televisione.

Miami Vice raccontava anche le vicende personali dei detective: Crockett doveva fare i conti con un divorzio e l’omicidio della sua seconda moglie e Tubbs lottava contro i Calderone, responsabili della morte del fratello.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie tv? Scopriamolo insieme con la nostra carrellata di foto degli attori Miami Vice: ieri e oggi!

Don Johnson

Don Johnson- foto tah-heetch.com

Don Johnson è James “Sonny” Crockett, uno dei due detective sotto copertura e protagonisti della serie televisiva.

Sonny è divorziato dalla moglie Caroline e prova a rifarsi una vita con Caitlin, ma sfortunatamente la seconda mogie viene uccisa da un criminale.

Dopo la serie di successo, l’attore ha lavorato molto in televisione tra show e film: Il brivido dell’imprevisto, La lunga estate calda, Un problema d’onore, Nash Bridges, Word of Honor, Just Legal, Eastbound & Down, Southern Discomfort, A Mann’s World, Dal tramonto all’alba – La serie, Blood & Oil, Una serie di sfortunati eventi, Sick Note e Watchmen.

È apparso anche al cinema con The Hot Spot – Il posto caldo, Harley Davidson & Marlboro Man, La strada per il paradiso, Nata ieri, Per legittima accusa, Tin Cup, Goodbye Lover, Moondance Alexander, Bastardi, Lange flate ballær II, Torno a vivere da solo, Machete, Four Loko Vineyards, Bucky Larson: Born to Be a Star, Django Unchained, Tutte contro lui – The Other Woman, Cold in July – Freddo a luglio, Cell Block 99 – Nessuno può fermarmi, Vendetta – Una storia d’amore, Dragged Across Concrete, Book Club – Tutto può succedere e Cena con delitto.

Philip Michael Thomas

Philip Michael Thomas- foto pinterest.com

Philip Michael Thomas è Ricardo “Rico” Tubbs, il partner di Sonny (anche lui sotto copertura) e coprotagonista della serie.

Rico è in cerca di vendetta contro la famiglia mafiosa Calderone, rea di aver ordinato la morte del fratello Rafael.

L’attore, dopo la serie, è apparso in varie pellicole e show televisivi come Wonder Woman (serie), Insight, Starsky & Hutch, Radici, Noi siamo angeli, Nash Bridges e Fate.

Edward James Olmos

Edward James Olmos- foto film.it

Edward James Olmos è il tenente Martin “Marty” Castillo, il capo di Crockett e Tubbs. La sua specialità sono le operazioni in territorio del Sud-Est Asiatico.

Anche se Marty è un agente taciturno, in realtà è molto legato alla sua squadra e si mette in gioco quando c’è da entrare in azione.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato in varie serie televisive e film come Menendez: A Killing in Beverly Hills, Il fuoco della resistenza – La vera storia di Chico Mendes, The Limbic Region, La parola ai giurati, Il colpo della metropolitana, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Il giudice, In the Time of the Butterflies, American Family, Battlestar Galactica, Battlestar Galactica, Walkout, The George Lopez Show, Battlestar Galactica: Razor, CSI: NY, Dexter, Agents of S.H.I.E.L.D., Narcos e Mayans M.C..

Non ha trascurato neanche il cinema lavorando in film come American Me – Rabbia di vivere, Roosters, A Million to Juan, Mirage, My Family, Caught, The Disappearance of Garcia Lorca, Selena, Il meraviglioso abito color gelato alla panna, Bonanno – La storia di un padrino, Gossip, Jack and Marilyn, La cerca, Splinter, Battlestar Galactica: The Plan, The Green Hornet, Cani sciolti, Blade Runner 2049 e Un viaggio a quattro zampe.

Saundra Santiago

Saundra Santiago – foto hitberry.com

Saundra Santiago è Gina Navarro Calabrese, la partner della detective Trudy Joplin. Ha un flirt con Sonny, ma la relazione non va oltre e decide di restargli amica.

Oltre a Miami Vice, l’attrice ha lavorato in molti show di successo, tra i quali ricordiamo Sentieri, Law & Order – I due volti della giustizia, I Soprano, Damages, Una vita da vivere, The Following, True Detective, Blue Bloods, Snowfall e Madam Secretary.

Olivia Brown

Olivia Brown – foto t-online.de

Olivia Brown è Trudy Joplin , la partner coraggiosa e tenace di Gina Navarro Calabrese.

Il suo personaggio mantiene il sangue freddo anche nelle situazioni più pericolose e in particolare quando lavora sotto copertura per smantellare la rete della prostituzione.

Dopo Miami Vice, però, l’attrice ha lavorato saltuariamente, ma la ritroviamo in Cuori di Vetro, Settimo Cielo, Fast Lane, Moesha, Beverly Hills 90210, Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, Willy il Principe di Bel-Air e Caro John.

Michael Talbott

Michael Talbott – foto closerweekly.com

Michael Talbott è Stanley “Stan” Switek, un detective della polizia e partner di Larry Zito, fino alla dipartita di quest’ultimo. Il suo personaggio cede alla dipendenza del gioco d’azzardo durante la serie.

Dopo la serie, l’attore è apparso in vari film e show televisivi. Lo ricordiamo in The Fighting Fitzgeralds, Impulso omicida, Verdetto: Colpevole, Sugar and Spice, Booker, Un caso difficile per Matthew Hope e Sal and the Goon.

John Diehl

John Diehl- foto keywordbasket.com

John Diehl è Lawrence “Larry” Zito, partner di Stan Switek e suo amico fraterno. Purtroppo il detective viene ucciso dal giocatore d’azzardo Oswaldo Guzman.

Terminato lo show, l’attore è apparso in molte altre serie televisive, tra cui E.R. – Medici in prima linea, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, The Shield e Rizzoli & Isles .

Ha lavorato anche al cinema e tra le sue interpretazioni migliori ricordiamo Roba da matti, Whore, Pioggia di soldi, Un giorno di ordinaria follia, Stargate, Il cliente, Il momento di uccidere, Con Air, La mia adorabile nemica, Jurassic Park III, La terra dell’abbondanza, Down in the Valley, The Lucky Ones – Un viaggio inaspettato, Road to Nowhere e 1303 – La paura ha inizio.

Gregory Sierra

Gregory Sierra – foto tvseria.it

Gregory Sierra è il tenente Lou Rodriguez, l’ex partener di Sonny. Esce di scena quando viene ucciso da un proiettile destinato al suo ex collega.

Dopo la serie televisiva, l’attore è apparso in varie serie e molti film, tra i quali spiccano Massima copertura, Tesoro, mi si è allargato il ragazzino, Il meraviglioso abito color gelato alla panna, Vampires e Mafia!.