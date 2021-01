Sorellina e il principe del sogno è una miniserie televisiva diretta da Lamberto Bava e andata in onda in due puntate in Italia nel 1996.

Scena Sorellina e il principe del sogno- foto filmix.co

I personaggi di Nicole Grimaudo, Veronica Logan, Raz Degan, Christopher Lee e Jurgen Prochnow hanno raccontato una storia di genere fantastico che ha conquistato i telespettatori.

Alisea (chiamata Sorellina dai suoi fratelli) è una ragazza che vive insieme ai suoi fratellini e alla madre malata nella foresta. Durante una notte tempestosa, la ragazza offre rifugio a un vecchio viaggiatore senza sapere che si tratta di un mago crudele di nome Azaret.

Azaret offre un’ingente somma di denaro per portare via Alisea, ma il rifiuto della madre provoca la sua ira e il mago fa sparire i bambini e uccide la donna.

A quel punto Alisea parte verso il castello del mago che si trova nella Valle Oscura per recuperare i fratellini e riunire la famiglia. Nel corso della sua avventura si imbatterà e innamorerà del Principe Demian.

Ma come saranno diventati i protagonisti della miniserie? Cosa avranno fatto dopo? Scopriamolo con la nostra carrellata di foto di attori Sorellina e il principe del sogno: ieri e oggi!

Nicol Grimaudo

Nicol Grimaudo- tvseria.it

Nicol Grimaudo è Alisea adolescente, la giovane protagonista che vede sgretolarsi la sua famiglia per mano del mago Azaret.

Partita alla ricerca dei fratellini rapiti dal mago, Alisea vive diverse avventure e incontra il Principe Demian, del quale si innamorerà.

Sorellina e il principe del sogno è stato l’esordio di Nicol Grimaudo non solo in produzioni televisive, ma anche in film destinati al grande schermo.

Dopo la miniserie, l’attrice è apparsa in televisione con Racket, Ultimo, Una donna per amico, L’amore oltre la vita, Questa casa non è un albergo, Prigioniere del cuore, Il bello delle donne, Giulio Cesare, Un posto tranquillo, L’inganno, R.I.S. – Delitti imperfetti, Il bell’Antonio, Gino Bartali – L’intramontabile, L’ispettore Coliandro: Il giorno del lupo, L’ultima frontiera, Medicina generale, Il mostro di Firenze, Medicina generale 2 e Crimini 2: Luce del nord.

E ancora, Dov’è mia figlia?, Non è mai troppo tardi, La tempesta, A testa alta – I martiri di Fiesole, Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo, Immaturi – La serie, Liberi di scegliere, Campiotti, Ognuno è perfetto, Passeggeri notturni, Nero a metà e Gli orologi del diavolo.

Al cinema la ritroviamo in Tu ridi, Jolly Blu, Ferdinando e Carolina, Liberi, Perdutoamor, Un giorno perfetto, Baarìa, Mine vaganti, Baciato dalla fortuna, L’amore fa male, Workers – Pronti a tutto, All’ultima spiaggia, Buongiorno papà e Le leggi del desiderio.

Veronica Logan

Veronica Logan- foto bocianiehniezdo.sk

Veronica Logan è Alisea da adulta, la protagonista della miniserie che affronta il mago Azaret e corona il suo sogno d’amore.

Dopo la miniserie, l’attrice è apparsa in altri progetti televisivi di successo: Costanza, Un medico in famiglia, Vivere, I giudici – vittime eccellenti, Ugo, Camera Café, L’ispettore Coliandro, R.I.S. – Delitti imperfetti, Distretto di Polizia, Nero Wolfe, Ballando con le stelle, Don Matteo e La porta rossa – Seconda stagione.

Si è dedicata anche al cinema con i film Last Cut – Ultimo taglio, Il delitto di Via Monte Parioli, 500!, La verità vi prego sull’amore, Scusa ma ti chiamo amore, Ex – Amici come prima! e Modalità aereo.

Oliver Christian Rudolf

Oliver Christian Rudolf- foto youmedia.fanpage.it

Oliver Christian Rudolf è il giovane Demian, il figlio del Re Kurdock. Il suo amore per la letteratura e la musica disattendono le aspettative del padre che lo vorrebbe un guerriero valoroso.

Demian sfugge alle aspirazioni del padre e, grazie alla madre, parte con dei saltimbanchi. Durante la sua fuga incontra Alisea e si innamora di lei.

Dopo la miniserie, Oliver Christian Rudolf ha proseguito la sua carriera con altri progetti, tra i quali ricordiamo Lindenstraße, Tempesta d’amore, Avalanche, Bloch: Die Geisel, Nord bei Nordwest – Der wilde Sven e Die zweite Runde.

Raz Degan

Raz Degan- foto pinterest.com

Raz Degan è Demian da adulto, un uomo che cerca la sua indipendenza e fa di tutto per coronare il suo sogno d’amore con Alisea.

Demian diventa capo supremo dell’esercito, riesce a sconfiggere Azaret e finalmente sposa la bellissima Alisea.

Dopo Sorellina e il principe del sogno, l’attore e modello è apparso in televisione con Fantaghirò 2 e Camera Cafè e al cinema con Squillo, Coppia omicida, Titus, Giravolte, Alexander, Centochiodi, Albakiara – Il film, Barbarossa, Special Forces – Liberate l’ostaggio e Omamamia.

Jurgen Prochnow

Jurgen Prochnow- foto noidegli8090.com

Jurgen Prochnow è Re Kurdok, Re del paese e padre di Demian. La sua delusione verso l’educazione del figlio lo spinge a far di tutto per renderlo un guerriero valoroso e un degno erede.

L’attore tedesco, dopo la miniserie, ha proseguito la sua carriera con altri progetti, tra i quali ricordiamo Il paziente inglese, Air Force One, Wing Commander – Attacco alla Terra, Padre Pio, Last Run, Dark Asylum – Il trucidatore, Ripper – Lettera dall’inferno, Baltic Storm e House of the Dead.

E ancora, La profezia di Celestino, Il codice da Vinci, Paura primordiale, Merlino e la battaglia dei draghi, Bad Cop – Polizia violenta, Company of Heroes, Remember, Hitman: Agent 47, L’ultimo viaggio e La vita nascosta – Hidden Life.

Anja Kruse

Anja Kruse- foto youmedia.fanpage.it

Anja Kruse è la Regina Diomira, moglie di Kurdok e madre di Demian. È lei che spinge Demian a fuggire dal regno per salvarsi dalle aspirazioni funeste del marito.

Dopo la miniserie, l’attrice ha partecipato a diversi progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Muchas Gracias, Willy Wuff, I ragazzi del windsurf, Helden haben’s schwer, Dove comincia il sole, Dark Desires: Vera, Il quarto re, Il commissario Rex, Siska, Eine Liebe auf Mallorca 2, Un caso per due, 22, La nave dei sogni, Soraya, Inga Lindström, Il commissario Voss, Last Cop – L’ultimo sbirro e Un ciclone in convento.

Christopher Frank Carandini Lee

Christopher Lee- foto bocianiehniezdo.sk

Christopher Lee è il mago Azaret, il principale antagonista della miniserie. È un malvagio che rapisce i fratelli di Alisea e uccide sua madre.

Azaret fa di tutto per avere Alisea con se, persino impossessarsi del corpo di Demian, ma alla fine verrà sconfitto.

Dopo la miniserie, Christopher Lee ha continuato la sua brillante carriera tra progetti televisivi e film per il cinema.

In televisione appare in Ivanhoe, L’Odissea, The New Adventures of Robin Hood, Gormenghast, In the Beginning – In principio era, Les redoutables e Giovanni Paolo II.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in The Stupids, Talos – L’ombra del faraone, Jinnah, Il mistero di Sleepy Hollow, Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni, Il Signore degli Anelli – Le due torri, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, I fiumi di porpora 2 – Gli angeli dell’Apocalisse, Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e The Adventures of Greyfriars Bobby.

E ancora, La fabbrica di cioccolato, La bussola d’oro, Tradire è un’arte – Boogie Woogie, Triage, Glorious 39, The Heavy, Ladri di cadaveri – Burke & Hare, L’ultimo dei Templari, The Resident, The Wicker Tree, Hugo Cabret, Dark Shadows, Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, Treno di notte per Lisbona, The Girl from Nagasaki e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate.

Purtroppo, l’attore britannico si è spento il 7 giugno 2015 a Londra a seguito di problemi respiratori.

Valeria Marini

Valeria Marini- foto ilgossip.com

Valeria Marini è lo Spirito della fonte, l’essenza della fonte magica presso cui Alisea e Demian si giurano amore eterno.

Lo Spirito della fonte permette ai due innamorati di incontrarsi in sogno e tenere fede alla promessa di amore.

La showgirl, dopo la miniserie, è apparsa in altri progetti televisivi quali Il settimo papiro, Pepe Carvalho, La palestra, Piper e Così fan tutte.

Al cinema la ritroviamo in Bambola, Incontri proibiti, Corazón de bombón, Buñuel e la tavola del re Salomone, In questo mondo di ladri, Dolls, Somewhere, I Want to Be a Soldier, Operazione vacanze, E io non pago – L’Italia dei furbetti, I colori dell’amore, La mia mamma suona il rock, Un ragazzo d’oro, Siamo tutti Alberto Sordi? e Cecchi Gori – Una famiglia italiana.

Brigitte Karner

youmedia.fanpage.it- foto tvseria.it

Brigitte Karner è la madre di Alisea , una donna malata che viene accudita dalla figlia. È lei a scatenare l’ira del mago Azaret e a dare il via al viaggio di Alisea.

Dopo la miniserie, l’attrice ha continuato a lavorare prevalentemente nel mondo dello spettacolo. Tra le sue apparizioni più apprezzate ricordiamo Frankenberg, La nave dei sogni, Models, La rivolta, Il commissario Rex, SOKO – Misteri tra le montagne, Il comissario Voss, Squadra Speciale Stoccarda, Un ciclone in convento e Inga Lindström.