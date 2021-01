Teen Wolf è una serie televisiva statunitense di genere fantasy trasmessa in Italia dal 2011 al 2017 sul canale MTV.

Teen Wolf- foto pinterest.ru

Lo show direttamente ispirato al film Voglia di vincere di Rod Daniel del 1985 portava sul piccolo schermo la vita del liceale Scott McCall.

La vita di Scott a Beacon Hills cambia quando, durante un’uscita nel bosco con il suo amico Stiles Stilinski, viene morso da un lupo mannaro.

Il morso trasforma Scott in un licantropo e lo costringe a destreggiarsi tra la sua vita da adolescente e la sua nuova condizione. Ad aiutarlo nell’impresa ci saranno Stiles, Allison, Lydia e Derek.

Ma come sono diventati i protagonisti della serie? Cosa avranno fatto in questi anni? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori Teen Wolf: ieri e oggi!

Tyler Posey

Tyler Posey- foto zip.news

Tyler Posey è Scott McCall, il protagonista delle serie. È un adolescente piuttosto timido che vede trasformarsi la sua vita quando viene morso da un lupo mannaro.

Scott deve fare i conti con la sua nuova identità e riesce grazie all’aiuto iniziale del lupo mannaro Derek e dei suoi amici, primo tra tutti Stiles Stilinski.

Il ragazzo si innamora di Allison Argent (figlia di cacciatori di licantropi) ma, in seguito alla sua morte, si consola con Kira Yukimura (una kitsune).

Dopo Teen Wolf, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Jane the Virgin, Now Apocalypse e Scream ed è apparso al cinema con Obbligo o verità, Taco Shop, The Last Summer e Alone.

Dylan O’Brien

Dylan O’Brien- foto k.sina.cn

Dylan O’Brien è Mieczys?aw “Stiles” Stilinski, figlio dello sceriffo e migliore amico di Scott. È un ragazzo simpatico e intelligente che usa il sarcasmo per sdrammatizzare le situazioni.

Stiles non ha alcun potere soprannaturale, eppure riesce ad aiutare l’amico a controllare i suoi poteri e il branco in moltissime situazioni.

Dal punto di vista sentimentale, invece, Stiles vive una relazione con Malia Tate, ma ha una cotta all’inizio non corrisposta per Lydia Martin. I due, infatti, iniziano una relazione nella sesta stagione.

Dopo la serie, l’attore è apparso in televisione con Weird City e Storie incredibili e al cinema con American Assassin, Maze Runner – La rivelazione, Love and Monsters e The Education of Fredrick Fitzell.

Crystal Reed

Crystal Reed- foto api.9idudu.com

Crystal Reed è Allison Argent, membro di una famiglia di cacciatori di licantropi e primo interesse amoroso di Scott.

Allison e Scott vivono una relazione, anche a discapito della situazione, e la ragazza lo aiuta a combattere i nemici che arrivano a Beacon Hills.

La ragazza pianifica di uccidere Derek da quando sua madre decide di togliersi la vita in seguito a un morso del licantropo. Soltanto dopo scopre che il ragazzo l’ha fatto per salvare Scott.

La storia tra Allison e Scott finisce nella terza stagione, ma la ragazza continua a essere sua amica nonostante le avversità e i nuovi interessi amorosi. Muore tra le braccia di Scott.

L’attrice, dopo Teen Wolf, ha partecipato ad altre produzioni televisive come Gotham e Swamp Thing e qualche film per il cinema come La casa delle bambole- Ghostland.

Tyler Hoechlin

Tyler Hoechlin- foto pinterest.com

Tyler Hoechlin è Derek Hale, un licantropo sin dalla nascita che aiuta Scott a fare i conti con la nuova condizione di lupo mannaro.

Derek torna a Beacon Hills per far luce sulla morte della sorella e sulle attività della famiglia Argent, ma si ritrova a stringere amicizia con Scott e ad aiutarlo.

Durante la prima stagione, Derek uccide suo zio Peter e per questo diventa un alfa e inizia a trasformare dei liceali per creare il proprio branco. A farne le spese saranno Erica Reyes, Isaac Lahey e Vernon Boyd.

Il ragazzo rinuncia al suo ruolo di lupo mannaro alfa dopo aver ritrovato la sorella minore Cora durante la terza stagione.

Alla fine della terza stagione perde i suoi poteri da lupo mannaro in seguito a un rapimento pianificato da Kate Argent e impara a sopravvivere grazie all’aiuto della mercenaria Braeden.

Derek esce di scena alla fine della quarta stagione quando riesce a trasformarsi completamente in un lupo, salvo poi tornare in città per lo scontro finale.

L’attore, dopo lo show, è apparso in altri progetti televisivi: Supergirl, The Flash, Arrow, Another Life, Batwoman, Legends of Tomorrow e Superman & Lois.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Stratton – Forze speciali, Cinquanta sfumature di rosso, The Domestics, Bigger, Alla fine ci sei tu, Sai tenere un segreto? e Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani.

Holland Roden

Holland Roden- foto actorz.ru

Holland Roden è Lydia Martin, la figlia di Natalie e John Martin che diventa una Banshee e la migliore amica di Allison.

È una ragazza molto intelligente che da “ape regina” della scuola diventa e un’amica leale. Pur potendo lasciare il liceo in anticipo, infatti, sceglie di restare per frequentare la scuola con Scott, Stiles e gli altri.

Nella prima stagione è fidanzata con il capitano della squadra di Lacrosse Jackson Whittemore, si avvicina a Scott McCall, Stiles Stilinski, Allison Argent e Derek Hale.

Lydia diventa una Banshee (dopo essere stata morsa da Peter Hale) e viene aiutata da Stiles a controllare i suoi poteri soprannaturali. Da quel momento li sfrutterà per aiutare il gruppo.

Dopo la serie televisiva, l’attrice è apparsa in televisione con Lore, Channel Zero e MacGyver e al cinema con The Haunting Of Redding Hospital, No Escape e Escape Room.

Shelley Hennig

Shelley Hennig- foto tvserial.it

Shelley Hennig è Malia Tate, la figlia di Peter Hale e della “Lupa del deserto” e cugina di Derek Hale. La ragazza è scomparsa in seguito a un incidente stradale avvenuto anni prima l’inizio della storia.

La scoperta del mondo soprannaturale porta lo sceriffo Stilinski a indagare scoprendo che la responsabile dell’incidente è proprio Malia. È un coyote mannaro che ha ucciso accidentalmente la madre e la sorella.

Dal momento della sua scomparsa, infatti, Malia ha vissuto sotto forma di coyote perché incapace di tornare alla sua forma umana. Per fortuna è stata aiutata da Scott e Stiles.

Quando inizia a frequentare il liceo si fidanza con Stiles e, grazie a lui, inizia a controllare i suoi istinti animali e a far parte del branco.

La ragazza scopre che a causare l’incidente mortale è stata sua madre biologica Corinne, la “Lupa del deserto”. La donna torna in città per riprendersi i poteri di Malia, ma finisce per soccombere.

Successivamente Malia e Stiles si lasciano e lei inizia a provare qualcosa per Scott con il quale da inizio a una relazione.

Dopo Teen Wolf, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Liberty Crossing e Dollface mentre è apparsa al cinema con End of Justice – Nessuno è innocente, Se ci conoscessimo oggi e The after party.

Arden Cho

Arden Cho- foto usmagazine.com

Arden Cho è Kira Yukimura, una nuova studentessa del liceo di Beacon Hills. Non appena arriva in città, la ragazza scopre di essere una Kitsune del fulmine, vale a dire una volpe in grado di controllare l’elettricità.

Kira è timida e riservata, ma riesce a legare subito con il gruppo e a farsi strada nel cuore di Scott. Purtroppo però lascerà la città e andrà con le Skin-Walkers nel deserto per imparare a usare i suoi poteri.

L’attrice, dopo la serie tv, ha partecipato ad altri progetti televisivi: Young Hollywood, Tween Fest, Freakish, Miss 2059 e Chicago Med.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in alcuni film, tra i quali ricordiamo The Honor List di Elissa Down.

Colton Haynes

Colton Haynes- foto tvserial.it

Colton Haynes è Jackson Whittemore, il fidanzato di Lydia. È un ragazzo popolare, frivolo, viziato e competitivo che non presta attenzione né alla fidanzata né agli altri.

Jackson schernisce i meno popolari e inizia a tormentare Scott quando dimostra di essere un atleta temibile (grazie alla sua trasformazione in lupo mannaro).

Alla fine della prima stagione, quindi, Jackson si fa mordere da Derek per diventare anche lui un lupo mannaro, ma in realtà viene trasformato in un kanima (creatura serpentiforme).

Quando Jackson si trasforma non ha controllo e per questo viene controllato prima da Matt Daehler e dopo da Gerard Argent. A fermarlo ci penseranno Peter e Derek Hale.

Nella terza stagione parte per Londra, salvo poi tornare in città per scoprire le ragioni che spingono Gerard a dargli la caccia.

Dylan Sprayberry

Dylan Sprayberry- foto pinterest.de

Dylan Sprayberry è Liam Dunbar, uno studente del secondo anno del liceo di Beacon Hills. È un atleta eccezionale e un campione di Lacrosse.

Liam viene salvato da Scott, che è costretto a morderlo e a trasformarlo in lupo mannaro per evitarne la morte. Da quel momento in poi sosterrà l’amico.

È un licantropo difficile da gestire visto che gli attacchi di rabbia legati al disturbo esplosivo intermittente di cui soffre si unisce ai poteri da lupo mannaro.

Nella quinta stagione si mette insieme a Hayden Romero, una chimera “fallita” dei Dottori del Terrore che verrà morsa da Scott e diventerà un membro del branco. La storia finirà durante la sesta stagione.

Dopo Teen Wolf, l’attore ha lavorato a Light as a Feather per la televisione e The Row e The Malibu Tapes per il cinema.

J. R. Bourne

J. R. Bourne- foto eonline.com

J. R. Bourne è Christopher ”Chris” Argent, padre di Allison ed esperto cacciatore di lupi mannari. È per questo che non approva la relazione tra la figlia e Scott.

Chris rispetta alla lettera il codice dei cacciatori, ma si dimostra meno freddo e spietato degli altri membri della famiglia.

Durante la terza stagione, infatti, l’uomo decide di non cacciare più e aiuta la figlia e i suoi amici a combattere i loro nemici.

Chris lascia la città dopo la morte di Allison, salvo poi tornare dopo aver scoperto che la sorella Kate è in vita ed è diventata un giaguaro mannaro. Nella sesta stagione vive una relazione con Melissa McCall.

J. R. Bourne, dopo lo show, è apparso in televisione con Somewhere Between, Falling Water e The 100.

Melissa Ponzio

Melissa Ponzio- foto tvserial.it

Melissa Ponzio è Mellissa McCall, la madre di Scott. È un’infermiera e lavora presso l’ospedale della contea.

La donna scopre il segreto di Scott e da quel momento in poi si ritrova coinvolta in molte vicende soprannaturali.

Dopo Teen Wolf, Melissa Ponzio ha continuato ad apparire sul piccolo schermo grazie alla serie televisiva di successo Chicago Fire.

Linden Ashby

Linden Ashby- foto usmagazine.com

Linden Ashby è Noah Stilinski, padre di Stiles e sceriffo della contea di Beacon Hills. L’uomo si ritrova spesso ad arginare l’invadenza del figlio, ma capisce il perché quando scopre il mondo soprannaturale.

Lo sceriffo si ritrova implicato in molte vicende soprannaturali e non esita a ricorrere all’aiuto di Stiles, Scott e gli altri del gruppo per risolvere i casi.

L’attore, dopo lo show, ha proseguito la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo lavorando alla serie Lifeline.