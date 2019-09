Zack e Cody al Grand Hotel è una serie tv incentrata sulla vita di Zack e Cody Martin e la loro madre single in un hotel a cinque stelle.

Carey, Zack e Cody abitano al ventitreesimo piano dell’hotel Tipton di Boston e, nonostante l’ambientazione sui generis, la sitcom ha ammaliato i telespettatori più giovani con le avventure dei gemelli.

Danny Kallis e Jim Geoghan hanno costruito tutto ad arte: il temperamento della madre, la personalità dei gemelli, il modo di fare della figlia del proprietario, la dolcissima cassiera del negozio di dolci e la severità del manager dell’albergo.

Il successo di Zack e Cody al Grand Hotel ha dato vita a due videogiochi, The Suite Life of Zack & Cody: Tipton Trouble per Nintendo DS e The Suite Life of Zack & Cody: Tipton Caper per Game Boy Advance.

Ma come sono diventati i protagonisti dello show? Scopriamo come sono gli attori Zack e Cody al Grand Hotel: ieri e oggi!

Cole Sprouse

Cole Sprouse è Cody Martin, uno dei protagonisti della serie. Il suo personaggio è sensibile e intelligente e nutre interesse per la scienza, ma non eccelle nello sport.

Episodio dopo episodio, Cody si mostra più maturo e responsabile del fratello, anche se alcune volte pecca di egoismo.

L’attore ha interpretato nuovamente Cody in Zack e Cody sul ponte di comando, Zack e Cody- il film, Raven, Hannah Montana e Il principe e il povero.

Le luci della ribalta per il giovane attore si riaccendono grazie alla serie tv Riverdale basata sui fumetti ArchieComics.

Dylan Sprouse

Dylan Sprouse è Zack Martin, il fratello gemello di Cody. Il suo personaggio non può essere più diverso: spaccone, estroverso, sportivo e fascinoso. In realtà è un ragazzo insicuro.

La sua capacità di eccellere nello sport e nelle situazioni sociali è inversamente proporzionale alla sua voglia di studiare.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in varie serie e film per la televisione come Raven, Zack e Cody sul ponte di comando, Hannah Montana, Zack e Cody- il film e Il principe e il povero.

Negli ultimi anni, lontano dal fratello gemello, Dylan è apparso in Dismissed e Carte Blanche.

Ashley Tisdale

Ashley Tisdale è Madeline “Maddie” Fitzpatrick, la commessa del negozio di dolci dell’hotel Tipton. Ha frequentato la scuola cattolica privata Nostra Signora del Dolore Perpetuo e la High Cheevers School.

Nella prima stagione fa da baby-sitter ai gemelli e si destreggia tra l’amica London e i guai che combina con Esteban.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato in Se mi guardi mi sciolgo, Zack e Cody sul ponte di comando, Hellcats, Raising Hope, Sons of Anarchy, Young & Hungry, Clipped, Alieni in soffitta, Scary Movie 5, Playing it Cool e Amateur Night.

È apparsa di nuovo nel ruolo di Sharpay Evans in High School Musical 3: Senior Year e ha doppiato Stealth Elf nella serie animata Skylanders Academy, Apple nella serie Ginger Snaps e Cenerentola nel film d’animazione Charming.

Brenda Song

Brenda Song è London Tipton, la figlia del proprietario dell’albergo. Il suo personaggio è sempre alla moda, produce con i suoi amici il web-show “Viva me” e non ha fortuna con gli studi.

London è stata espulsa da tutte le scuole private della città e viene iscritta alla stessa scuola di Maddie. Successivamente approderà alla High Cheevers School di Zack e Cody.

Dopo lo show, l’attrice si è dedicata al cinema e alla televisione con I maghi di Waverly, Hannah Montana, Scandal, New Girl, Dads, Pure Genius, Superstore e The Social Network.

Phill Lewis

Phill Lewis è Marion Moseby, il direttore dell’hotel Tipton di Boston. Il suo personaggio non dimentica mai come è arrivato a ricoprire un ruolo importante e considera l’arrivo dei gemelli come la fine del suo idillio.

È sempre pronto a puntare il dito contro Zack e Cody quando qualcosa non va, ma in fondo è affezionato a loro.

L’attore è apparso in tv e al cinema: Scrubs, Zack e Cody sul ponte di comando, Zack e Cody – il film, Wish I Was Here e Angel from Hell. Si è dedicato anche al doppiaggio con la serie animata American Dad.

Kim Rhodes

Kim Rhodes è Carey Martin, la madre di Zack e Cody che lavora come cantante al piano bar dell’hotel Tipton.

Il suo personaggio ha divorziato dal marito dopo la nascita dei gemelli e per questo tende a essere iperprotettiva con loro.

Molto spesso fa riferimento al suo passato e ai suoi vari ex-fidanzati per insegnare una lezione a Zack e Cody.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in Zack e Cody sul ponte di comando, Colony, Kings of Con, Criminal Minds: Beyond Borders, Supernatural e Wayward Sisters.

Adrian R’Mante

Adrian R’Mante è Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa y Ramírez, il fattorino dell’hotel Tipton. È un ballerino talentuoso e aspira a diventare direttore dell’albergo.

Il suo personaggio è molto amico di Zack e Cody e Maddie ed è affezionato al suo pollo domestico.

L’attore è apparso in Zack e Cody sul ponte di comando in cui a bordo si sposa e rivela di essere diventato assistente del direttore dell’albergo.

Myriam