Emily Blunt sarà Mary Poppins nel sequel ufficiale

Sarà Emily Blunt l’attrice nei panni di Mary Poppins, nel sequel del classico prodotto dalla Disney e diretto da Rob Marshall.

Walt Disney Pictures ha pubblicato di recente la prima immagine ufficiale di Emily, così come apparirà nel film Mary Poppins Returns. Il regista, Rob Marshall, ha già diretto successi quali Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, e Into the Woods; nel cast troviamo anche Ben Whishaw ed Emily Mortimer nei panni dei figli dei Banks, Michael e Jane, diventati ormai adulti.

Tra le stelle di questo sequel ci sono anche Colin Firth (nel ruolo di William Weatherall Wilkins, direttore della Fidelity Fiduciary Bank), Meryl Streep (nel ruolo di Topsy), il protagonista dell’originale Dick Van Dyke, e anche Angela Lansbury nei panni di Balloon Lady.

Nel sequel, Michael Banks vive con i suoi tre figli nella casa di famiglia a Londra. Sarà Mary Poppins a tornare nella sua vita dopo un lutto, per aiutare lui e i figli a ritrovare la gioia dimenticata.