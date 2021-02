Fever: il film su Peggy Lee vede la luce grazie a Michelle Williams e Todd Haynes

L’attrice Michelle Williams vestirà i panni della cantante e attrice Peggy Lee nel biopic Fever, un film diretto da Todd Haynes.

Michelle Williams e Peggy Lee- foto popstar.one

Stando a quanto riferito da Deadline, infatti, Michelle Williams interpreterà Peggy Lee nel film biografico a lei dedicato. A dirigerla ci sarà Todd Haynes.

La MGM è in trattative per acquistare i diritti di Fever mentre la produzione è stata affidata a Reese Witherspoon, Marc Platt, Pamela Koffler e Christine Vachon.

In realtà Fever è in fase di sviluppo per Fox dal lontano 2000 con una sceneggiatura firmata da Nora Ephron e Reese Witherspoon come possibile protagonista., ma la morte della sceneggiatrice e l’acquisizione dello studio da parte di Disney hanno messo in stand-by il progetto.

Ora finalmente, anche grazie all’interesse di Michelle Williams, il film potrebbe vedere la luce con MGM interessata ai diritti, l’attrice premio Oscar nei panni della protagonista e Reese Witherspoon nel ruolo di produttrice.

Tra l’altro sembra che l’ammirazione di Billie Eilish per Peggy Lee abbia spinto la cantante a chiedere di essere coinvolta nel progetto insieme a sua madre Maggie Baird e Justin Lubliner (CEO della sua etichetta discografica).

Al momento però non è chiaro se Fever manterrà la sceneggiatura originale di Nora Ephron o seguirà un altro script.

Ma chi era Peggy Lee? Norma Deloris Egstrom, alias Peggy Lee, è stata una formidabile cantante e attrice con una lunga carriera alle spalle tra gli anni ’40 e ’60 e una nomination agli Oscar per la sua performance in Pete Kelly’s Blues nel 1955. Purtroppo è scomparsa nel 2002.