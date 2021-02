Attori Incantesimo: ieri e oggi

Incantesimo è una serie televisiva italiana targata RAI che ha tenuto incollati i telespettatori dal 1998 al 2008. per ben dieci stagioni

Incantesimo- foto tvtime.com

Lo show ideato da Mara Venturini racconta la vita di una nota clinica romana chiamata Life e le avventure sentimentali del suo personale sanitario.

Per chi si fosse dimenticato qualcosa ricordiamo che la prima stagione ruota intorno a Barbara Nardi, un chirurgo che vive un matrimonio sfortunato con l’avvocato Roberto Ansaldi e intreccia una relazione con l’imprenditore Thomas Bergher.

La seconda stagione diventa più drammatica in ogni puntata anche se, dopo varie vicissitudini, regala un happy end: Barbara e Thomas decidono di stare insieme e partono per la Germania.

La terza stagione vede il cambio di alcuni dei protagonisti, primi tra tutti chirurgo Marco Oberon che sostituisce Barbara Nardi e la studentessa di medicina Caterina Masi.

Il successo della serie ha permesso la realizzazione di una quarta stagione con protagonisti Paola Dupré/Meg Aiello e Michele Massa.

Nella quinta serie, invece, arrivano l’avvocato Andrea Bini e il cardiochirurgo Martina Morante (che per la prima volta nella trama di Incantesimo si conoscono già).

La sesta stagione di Incantesimo vede l’arrivo di altri due personaggi, quello di Luca Biagi e quello di Laura Gellini.

La settima stagione, oltre a un cambio della sigla e delle musiche di sottofondo, vede l’ingresso di altri protagonisti: il dottor Antonio Corradi e l’infermiera Giulia Donati.

E ancora, nell’ottava stagione c’è l’inserimento di nuovi elementi con l’affiancamento della ginecologa Sara Segre ad Antonio Corradi e Giulia Donati.

La nona stagione sembra portare Incantesimo nel mondo delle soap con protagonisti i fratelli Alberto e Davide Curti e il loro interesse amoroso Elena. Purtroppo perde la coppia Diego Olivares e Giovanna Medici.

La decima e ultima stagione dà spazio ad Alberto Curti che, dopo la separazione e la morte della moglie, vive una storia con la la dottoressa Rossella Natoli. In questa stagione c’è anche il ritorno di Massimo Nardi.

Incantesimo si chiude con un finale aperto (non apprezzato dai fan) e l’acquisto della clinica da parte del cattivo delle ultime stagioni, Cesare Gomez.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Cosa avranno fatto dopo? Scopriamolo insieme con la nostra carrellata di foto di attori Incantesimo: ieri e oggi!

Agnese Nano

Agnese Nano- foto femina.hu

Agnese Nano è Barbara Nardi, la protagonista delle prime stagioni. Vive un matrimonio sfortunato con lo squattrinato avvocato Roberto Ansaldi e si innamora dell’imprenditore tedesco Thomas Bergher.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con Una storia qualunque, Provincia segreta 2, Sarò il tuo giudice, Il segreto di Arianna, Ho sposato uno sbirro, I liceali, Il commissario Manara, Madre, aiutami, Romanzo siciliano, C’era una volta Studio Uno e L’Alligatore.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la vediamo in film come Fate come noi, Assassini dei giorni di festa, Prima classe, Fino a farti male, Il mio miglior nemico, La lunga ombra, Miracolo a Sant’Anna, L’amor cortese, Aria, Almeno tu nell’universo, On/Off, Il ricevitore è la spia e Il regno.

Paola Pitagora

Paola Pitagora- foto tvserial.it

Paola Pitagora è Giovanna Medici, un volto storico della serie televisiva italiana. Ha la quota di maggioranza della clinica, ma lascerà la gestione della Life a Tilly nel corso della nona stagione.

Il personaggio di Giovanna uscirà di scena quando deciderà di partire alla volta del Brasile insieme a Diego Olivares.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Le tre rose di Eva e Gli anni spezzati- L’ingegnere. Al cinema la ritroviamo nel film I cerchi nell’acqua.

Samuela Sardo

Samuela Sardo- foto tvzap.kataweb.it

Samuela Sardo è Giulia Donati, l’infermiera che arriva nella settima stagione e farà breccia nel cuore del dottor Antonio Corradi.

All’inizio Giulia respinge Antonio, ritenendolo responsabile delle sofferenze della sorella, ma alla fine lo amerà. I due vivranno una storia d’amore tormentata.

L’infermiera lascia la clinica e Roma quando scopre di essere rimasta incinta di Paolo Corradi (che l’aveva drogata). Tuttavia torna nell’ottava stagione per dire addio ad Antonio.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Orgoglio capitolo secondo, Crimini: Terapia d’urto, Un passo dal cielo e Don Matteo 8.

Si è dedicata anche al cinema con film come Le barzellette di Carlo Vanzina e Attesa e cambiamenti di Sergio Colabona.

Linda Batista

Linda Batista- foto tvserial.it

Linda Batista è Denise Rinascimento, l’amica brasiliana di Marco Oberon. La donna arriva alla clinica in cerca della figlia rapita da suo marito.

Denise deve scontrarsi a causa dell’eredità della sua benefattrice e trova l’amore in Gianluca Monti che perderà la vita in un incidente d’auto insieme alla figlia.

Alla fine, dopo aver perso il nido della clinica Life ed essere stata tradita dal compagno, la donna decide di lasciare Roma e tornare in Brasile.

Dopo Incantesimo, l’attrice ha ricoperto vari ruoli in altri progetti televisivi: Shaka Zulu: The Citadel, Ocean Ave., La cittadella, Elisa di Rivombrosa, Luisa Sanfelice, La signora delle camelie, Elisa di Rivombrosa Parte Seconda, Donna detective, Pompei, ieri, oggi, domani e Il bello delle donne… Alcuni anni dopo.

Al cinema ritroviamo Linda Battista in film come Los Borgia, La masseria delle allodole ed E io non pago – L’Italia dei furbetti.

Barbara Livi

Barbara Livi- foto pinterest.de

Barbara Livi è Martina Morante, il cardiochirurgo che arriva nella quinta serie. La donna nasconde un passato oscuro che coinvolge anche l’avvocato Andrea Bini.

Barbara ha amato Andrea e da lui ha avuto un bambino che entrambi credevano morto. Dopo aver scoperto la verità, i due si metteranno sulle tracce del loro figlio.

Pian piano, però, la donna riscopre i sentimenti che provava in passato e decide di tornare con Andrea.

L’attrice, dopo Incantesimo, è apparsa in televisione con Un medico in famiglia, Utta Danella, Crimini, Il commissario Rex, L’uomo che cavalcava nel buio, Un caso di coscienza, La donna che ritorna, Né con te né senza di te, Paura di amare e Solo per amore.

Ha lavorato anche ad alcuni film per il grande schermo, tra i quali ricordiamo Amici all’italiana, Trappola d’autore e Fly Light.

Antonia Liskova

Antonia Liskova- foto tvserial.it

Antonia Liskova è Laura Gellini, la nuova dottoressa che arriva alla Life durante la sesta stagione della serie.

In realtà Laura è la figlia illegittima di Romano Forti, il padre di Gloria (cioè l’ex fidanzata del suo nuovo interesse amoroso Luca Biagi).

Laura viene accusata ingiustamente di essere l’amante di Romano Forti e finisce per essere allontanata da Luca. Alla fine però si riscatta: salva la sorella e sposa il dottor Biagi.

Dopo la fine di Incantesimo, l’attrice ha continuato ad apparire in televisione con Sospetti 2, Il tunnel della libertà, Il cuore nel pozzo, L’uomo sbagliato, Sospetti 3, I figli strappati, Caccia segreta, Zodiaco, Il commissario Montalbano 7, Il bene e il male, Le segretarie del sesto, Occhio a quei due, Le cose che restano, Tutti pazzi per amore 2 e Tutti pazzi per amore 3.

E ancora, Mai per amore, Maria di Nazaret, Zodiaco – Il libro perduto, Solo per amore, Solo per amore – Destini incrociati, Non uccidere, Nero a metà, Purché finisca bene – Basta un paio di baffi, La porta rossa – Seconda stagione, Le amanti, L’allieva 3 e Mina settembre.

Non ha trascurato neanche il cinema con Promessa d’amore, Gioco perverso, Riparo, Giulia non esce la sera, La banda dei Babbi Natale, Cam Girl, In the box, La voce – Il talento può uccidere, Una donna per amica, Sconnessi, Parlami di Lucy, A Tor Bella Monaca non piove mai e Se un giorno tornerai.

Daniela Poggi

Daniela Poggi- foto tvserial.it

Daniela Poggi è Cristina Ansaldi, la moglie di Giuseppe Ansaldi. È una dona senza scrupoli che proverà a prendere il controllo della clinica e a cacciare Giovanna e Tilly.

L’attrice, dopo Incantesimo, è apparsa in altri show televisivi: Le cinque giornate di Milano, Incantesimo 8, Il maresciallo Rocca 5, Capri, Nebbie e delitti 2, Capri 2, Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi, Le tre rose di Eva 4 e L’allieva.

Per quanto riguarda il cinema, la ritroviamo in film come Notte prima degli esami, Il passato è una terra straniera, L’ultima estate, Basta poco, L’esodo, Infernet, Sconnessi, La mia seconda volta e Dillo al mare.

Vanessa Gravina

Vanessa Gravina- foto tvserial.it

Vanessa Gravina è Paola Duprè, un nuovo medico che nasconde un segreto. In realtà si chiama Meg Ajello, figlia di un capomafia americano e moglie del boss Tony Giuliani.

La donna si è allontanata da quella realtà grazie all’agente Carlo Medici e, dopo essere arrivata a Roma, si innamora di Michele. L’amore tra i due sarà ostacolata dai segreti di lei e dall’ex fidanzata di lui.

La dottoressa sopravvive a un attentato organizzato dall’ex marito e scopre di aspettare un bambino da Michele. Con lui decide di lasciare Roma.

Dopo Incantesimo, l’attrice è apparsa in televisione con CentoVetrine, Sospetti 3, Gente di mare, Commissaire Valence, Gente di mare 2, Pompei, ieri, oggi, domani, Compagni di strada, Butta la luna 2, Un caso di coscienza 4, Madre aiutami, Il bello delle donne… alcuni anni dopo, Furore – Il vento della speranza 2 e Il paradiso delle signore.

È apparsa anche in qualche film per il cinema, tra i quali ricordiamo L’inferno secondo noi, L’uomo privato e Principessa part time.

Delia Boccardo

Delia Boccardo- foto teleserial.com

Delia Boccardo è Tilly Nardi, seconda moglie di Ivano e madre di Massimo. La donna lotta contro la dipendenza del figlio e dalla nona stagione in poi si metterà al timone della clinica Life.

Delia Boccardo è l’unica attrice a comparire in tutte le stagioni di Incantesimo ma, dopo la fine dello show, non ha più partecipato ad alcun progetto.

Giorgia Bongianni

Giorgia Bongianni- foto tvserial.it

Giorgia Bongianni è Elena Curti, moglie di Alberto e interesse amoroso (ricambiato) del cognato Daniele.

Elena e Daniele riescono a ottenere la benedizione di Alberto, ma si separano dopo la scoperta della gravidanza di Daniela. A quel punto, la donna proverà a tornare da Alberto, ma senza successo. Perderà la vita in un incidente stradale.

Dopo la serie televisiva, ritroviamo Giorgia Bongianni in televisione con Non smettere di sognare e Purché finisca bene.

Sonia Aquino

Sonia Aquino- foto diggita.com

Sonia Aquino è Rossella Natoli, un chirurgo della clinica. La donna darà filo da torcere ad Alberto e Daniele Curti.

Dopo qualche attrito, però, la donna scopre di nutrire dei sentimenti per Alberto e di essere ricambiata. Purtroppo è destinata ad allontanarsi.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato ad apparire in televisione con Don Matteo 6, I Cesaroni 3, Sant’Agostino e Un Posto al Sole.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ricordiamo la sua partecipazione a La meravigliosa avventura di Antonio Franconi di Luca Verdone.

Valentina Chico

Valentina Chico- foto tvserial.it

Valentina Chico è Caterina Masi, una studentessa di medicina che lavora come infermiera nella clinica. La donna scappa da un patrigno violento e trova un porto sicuro nell’amore di Marco Oberon.

Caterina scopre di essere figlia del dottor Diego Olivares e si libera dei suoi scheletri, coronando il suo sogno d’amore con il dottore. Insieme a lui partirà per il Brasile.

Dopo Incantesimo, l’attrice è apparsa in televisione con Toscanini in His Own Words, Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti e Don Matteo.

Si è dedicata anche al cinema lavorando a Taxi Lovers, Homo homini lupus, La regola del caffè, Canepazzo e La casa di famiglia.

Vanni Corbellini

Vanni Corbellini- foto tvserial.ti

Vanni Corbellini è Thomas Berger, imprenditore tedesco e grande amore di Barbara Nardi nella prima stagione.

Alla fine Thomas e Barbara, dopo varie incomprensioni e tira e molla, si vivranno totalmente e lasceranno Roma.

Dopo Incantesimo, ritroviamo l’attore ancora in televisione con Der Kapitän, Una donna per amico 3, Antonia – Zwischen Liebe und Macht, Senza confini, San Pietro, Giovanni Paolo II, La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo, La freccia nera, Un Posto al Sole, Eravamo solo mille, Zodiaco, La nuova squadra – Seconda serie e I Cesaroni 5.

Al cinema appare in film come Film di Laura Belli, L’amore è eterno finché dura di Carlo Verdone e Time Raiders di Daniel Lee.

Alessio Boni

Alessio Boni- foto tvserial.it

Alessio Boni è Marco Oberon, l’allievo del dottor Diego Olivares che arriva nel corso della terza stagione della serie.

Marco ha un colpo di fulmine per l’infermiera Caterina e, dopo varie vicissitudini, riuscirà a sposarla e a diventare padre. I due si trasferiranno in Brasile.

Alessio Boni, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con L’uomo del vento, L’altra donna, Il bacio di Dracula, Vite a perdere, Cime tempestose, La caccia, Guerra e pace, Caravaggio, Rebecca, la prima moglie, Puccini, Tutti pazzi per amore 2, I cerchi nell’acqua, Mai per amore – La fuga di Teresa, Walter Chiari – Fino all’ultima risata, Il ritorno di Ulisse, Gli anni spezzati – L’ingegnere, Catturandi – Nel nome del padre, Di padre in figlia, La strada di casa, La compagnia del Cigno, Il nome della rosa, Enrico Piaggio – Un sogno italiano e Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio.

Si è dedicato molto anche al cinema con film come Il diario di Matilde Manzoni, La meglio gioventù, Non aver paura, Quando sei nato non puoi più nasconderti, La bestia nel cuore, Arrivederci amore, ciao, Viaggio segreto, Sanguepazzo, Complici del silenzio, Christine Cristina, Sinestesia, The Tourist, Maldamore, Fuori Mira, In un posto bellissimo, La ragazza nella nebbia, Agadah, Respiri, Tutte le mie notti, Non sono un assassino, Preludio e Calibro 9.

Lorenzo Ciompi

Lorenzo Ciompi- foto tvserial.it

Lorenzo Ciompi è Luca Biagi, il nuovo medico che arriva in clinica durante la sesta stagione. L’uomo, dopo essere stato vittima di un rapimento insieme a Laura Gellini, inizierà con lei una storia d’amore.

La vita di Luca e Laura viene messa a dura prova dall’arrivo dell’ex fidanzata del dottore che fingerà di aspettare un figlio da lui. Alla fine il loro amore trionferà e vivranno insieme alla figlia ritrovata di Luca.

Dopo Incantesimo, Lorenzo Ciompi è apparso in un altro show televisivo di successo, la soap Vivere.

Giuseppe Pambieri

Giuseppe Pambieri- foto tvserial.it

Giuseppe Pambieri è Diego Oliveras, il primario della clinica che arriva alla fine della prima stagione. Sin dalle prima battute, l’uomo trova un’intesa con Giovanna Medici.

Diego si innamora di Giovanna e, dopo aver scoperto di essere il padre di Caterina ed essere scampato la morte a un incidente aereo, decide di trasferirsi in Brasile.

Dopo la serie, oltre a dedicarsi al teatro, è apparso ancora in televisione con Tre addii, Part time, Un anno a primavera e Affari di famiglia.

Al cinema ritroviamo Giuseppe Pambieri in To Rome with love di Woody Allen e Cosa sarà di Francesco Bruni.

Giorgio Borghetti

Giorgio Borghetti- foto tvserial.it

Giorgio Borghetti è Michele Massa, nipote di Bruno Gentili e legale della clinica. Si innamora di Paola Duprè e vive con lei una relazione fatta di segreti e cose non dette.

Michele salva Paola dal piano mortale del boss Tony Giuliani e, dopo essere scampato alla morte, decide di lasciare la Capitale con lei.

Dopo la serie, oltre al doppiaggio, l’attore si è dedicato alla televisione con show come Cuccioli, Tutti i sogni del mondo, Il capitano, Carabinieri 4, Carabinieri 5, Le ragazze di San Frediano, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Cugino & cugino, Fratelli Detective, CentoVetrine, Solo per amore e Un Posto al Sole.

Al cinema lo ritroviamo in film come D.A.D. di Marco Maccaferri e Solo cose belle di Kristian Gianfreda.

Lorenzo Flaherty

Lorenzo Flaherty- foto tvserial.it

Lorenzo Flaherty è Andrea Bini, il sostituto di Michele. Una volta arrivato alla clinica, però, incontra la sua ex Martina.

Andrea scopre che il figlio avuto con Martina non è morto e, grazie a questa rivelazione, riscopre il suo amore per la donna. I due torneranno insieme e formeranno la famiglia che avrebbero dovuto avere.

L’attore, dopo la serie, è apparso in altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Madame, Amiche, R.I.S. – Delitti imperfetti, Io ti assolvo, Il mistero del lago, Intelligence – Servizi & segreti, Tutti per Bruno, Le due facce dell’amore, Al di là del lago, Un amore e una vendetta, Mister Ignis – L’operaio che fondò un impero e Furore – Capitolo secondo.

Lo ritroviamo al cinema con i film Le barzellette di Carlo Vanzina, Quando il sole sorgerà di Andrea Manicone e Il ragioniere della mafia di Federico Rizzo.

Walter Nudo

Walter Nudo- foto tvserial.it

Walter Nudo è Antonio Corradi, il dottore che arriva alla clinica durante la settima stagione. È sposato con Mariella, ma si innamora perdutamente di Giulia Donati.

All’inizio Antonio paga lo scotto di aver ostacolato l’amore tra Luisa (sorella di Giulia) e Paolo (suo fratello poi scomparso). Tuttavia riesce a conquistare Giulia.

I due vivranno una storia d’amore travagliata, tra l’arrivo della dottoressa Sara Segre e il ritorno di Paolo. Purtroppo Antonio morirà sotto i ferri.

Walter Nudo, dopo Incantesimo, ha partecipato ad altre serie tv come Carabinieri e Agent X e a vari programmi televisivi (es. L’isola dei famosi… Le olimpiadi, Music Star, I Raccomandati, La terra dei cuochi, Una canzone per 100.000, Tale e quale show e Grande Fratello Vip 3).

È apparso anche al cinema in film come Hopeful Notes di Valerio Zanoli e Ulysses: A Dark Odissey di Federico Alotto.

Ray Lovelock

Ray Lovelock- foto tvserial.it

Ray Lovelock è Hans Rudolph, il nuovo primario della Life dopo l’era del dottor Senesi. Il suo arrivo risveglia i sentimenti di Giovanna, ex con la quale ha avuto la figlia Vera. Tra i due riscoppia la passione.

Dopo Incantesimo, ritroviamo Ray Lovelock in televisione con Don Matteo 4, Caterina e le sue figlie, L’ultimo rigore 2, Raccontami, Caterina e le sue figlie 2, Capri – La nuova serie, Caterina e le sue figlie 3, Rex 3, Un amore e una vendetta, Mia and Me, L’onore e il rispetto – Parte terza e L’allieva.

Al cinema appare in alcuni film, tra i quali ricordiamo Barbara ed io di Raffaele Esposito e My Father Jack di Tonino Zangardi. Purtroppo è morto a novembre 2017.

Marco Quaglia

Marco Quaglia- foto tvserial.it

Marco Quaglia è Massimo Nardi, figlio di Tilly e Ivano. Nel corso della prima stagione riesce a disintossicarsi grazie all’aiuto della madre, anche se poco dopo vede morire la fidanzata per overdose.

Massimo troverà di nuovo l’amore con Valeria, salvo poi decidere di lasciare tutto e partire come volontario in Africa a seguito della morte della donna in una sparatoria.

Durante la sua avventura in Africa, tuttavia, Massimo sembra perdere la vita in un incendio; sembra perché torna nella decima stagione.

L’attore, dopo lo show, è apparso in televisione con Le stagioni del cuore, Foodies, I Borgia, I Medici, Mia and Me 3 e Petra.

Si è dedicato anche al cinema con i film Il più bel giorno della mia vita, Giving Voice – La voce naturale, Ex inferis, Romeo & Juliet, Suburra, Made in Italy, The Book of Vision e Miss Marx.

Alessio Di Clemente

Alessio Di Clemente- foto tvserial.it

Alessio Di Clemente è Alberto Curti, il dottore che sostituisce Antonio Corradi nelle ultime stagioni della serie.

Alberto è sposato con Elena (ex fidanzata del fratello Davide), ma scopre che tra i due ex c’è stato un riavvicinamento. Alla fine decide di dare loro la sua benedizione.

L’uomo, dopo la storia con una specializzanda finita tragicamente, si innamora della dottoressa Rossella Natoli.

Alessio Di Clemente, dopo Incantesimo, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con Don Matteo 6, Deadly Kitesurf, Doc West, Il ritmo della vita, Distretto di polizia 10, Fratelli Detective, A fari spenti nella notte, L’arbitro, Madre aiutami, Il tredicesimo apostolo – La rivelazione e Non dirlo al mio capo.

Massimo Bulla

Massimo Bulla- foto tvserial.it

Massimo Bulla è Daniele Curti, dottore della clinica e fratello di Alberto. L’uomo non ha mai smesso di amare l’ex e ormai cognata Elena e, dopo un bacio, riescono a viversi.

La storia tra Daniele ed Elena viene minata dall’arrivo di Daniela e dal fatto che la donna porta in grembo il figlio di lui. A quel punto, dopo essere stato lasciato da Elena, ritrova il sorriso con l’infermiera Maya.

Dopo lo show, l’attore è apparso ancora in televisione con Un medico in famiglia 6, In luoghi e tempi lontani e Don Matteo 8.

Paolo Malco

Paolo Malco- foto tvserial.it

Paolo Malco è Giuseppe Ansaldi, uno dei fondatori e azionisti della clinica. L’uomo divorzierà da Cristina, ma la sua decisione avrà dei risvolti negativi per lui e la clinica.

L’attore, dopo Incantesimo, è apparso in televisione con Giorni da Leone 2, Barbara Wood: Sturmjahre, Ma chi l’avrebbe mai detto…, A Room with a View, CentoVetrine, Solo per amore e Sacrificio d’amore.