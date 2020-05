Hercules: Disney lavora a un live-action prodotto dai fratelli Russo

Disney avrebbe messo in cantiere un live-action su Hercules e avrebbe affidato la produzione a Joe e Anthony Russo.

Hercules- foto buzzfeed.com

Stando a quanto riportato da Geek World Wide, infatti, la Casa di Topolino starebbe lavorando a un live-action di Hercules grazie alla collaborazione dei fratelli Russo.

Questo remake del film diretto da Ron Clements e John Musker nel 1997 vanterà la sceneggiatura di David Callaham, autore di Wonder Woman 1984, Zombieland, Godzilla, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e Spider-Man 3.

A occuparsi della produzione del live-action saranno Joe e Anthony Russo tramite la propria casa di produzione AGBO.

Il nuovo progetto Disney dovrà reggere il confronto con il film originale che incassò oltre 150 milioni di dollari al box office mondiale.

La pellicola traeva spunto dalla mitologia greca e raccontava la storia del figlio di Zeus e Hera che rinunciava alla sua immortalità per amore di Megara e diventava un eroe anche grazie all’amico Filottete.

Non sono stati ancora resi noti i nomi degli attori coinvolti nel progetto, ma qualche giorno fa Ariana Grande si è detta desiderosa di vestire i panni di Megara nel live-action Hercules.

Al momento non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e aspettare di conoscere il cast e la data di uscita della pellicola.