Revenge è una serie televisiva trasmessa in Italia dal 2011 al 2015 che ci ha trasportato per ben quattro stagioni nel piano di vendetta di Amanda Clarke.

Cast Revenge- foto wapand.sayt.im

La serie ispirata a Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas racconta la vendetta di Amanda Clarke, alias Emily Thorne, ai danni delle persone che hanno incastrato il padre e distrutto la sua famiglia.

Suo padre, David Clarke, fu accusato e condannato ingiustamente per aver organizzato l’attentato al volo 197. Ad incastrarlo furono i Grayson, una famiglia ricca a capo della società di cui David faceva parte.

Da quel momento la vita di sua figlia Amanda cambiò, passando dalle famiglie in affido al riformatorio. All’uscita dal carcere, però, incontra Nolan Ross, amico del padre, che le consegnò i diari del padre.

Amanda scopre il complotto ai danni del padre e sceglie la strada della vendetta celandosi dietro l’identità della sua compagna di cella Emily Thorne.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori Revenge: ieri e oggi.

Emily VanCamp

Emily VanCamp- foto tvserial.it

Emily VanCamp è Emily Thorne/Amanda Clarke, la protagonista in cerca di vendetta contro chi ha complottato per incastrare suo padre.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con The Resident e The Falcon and the Winter Soldier e al cinema con The Girl in the Book, Captain America: Civil War e Pays.

Madeleine Stowe

Madeleine Stowe- foto fansshare.com

Madeleine Stoweè Victoria Grayson, la matriarca della famiglia Grayson e nemica giurata di Amanda Clarke. È stata l’amante di David nonché complice del complotto che gli ha rovinato la vita.

L’attrice, dopo lo show, si è dedicata prevalentemente al piccolo schermo con le serie tv 12 Monkeys e Soundtrack.

Henry Czerny

Henry Czerny- foto tvserial.it

Henry Czerny è Conrad Grayson, l’ex capo di Davide Clarke e marito di Victoria. È lui ad aver orchestrato il complotto contro David, un po’ per potere e un po’ per vendetta.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato in televisione con varie serie e miniserie: Supergirl, Rosewood, Quantico, When We Rise e Sharp Objects.

Al cinema lo ritroviamo nei film Remember, The Other Half, Buckout Road, The Righteous e Mission Impossibile 7.

Gabriel Mann

Gabriel Mann- foto poltronanerd.com.br

Gabriel Mann è Nolan Ross, l’ecclettico genio dei computer che aiuta Amanda nel suo infinito piano di vendetta.

Dopo Revenge, l’attore si è dedicato molto alla televisione con le serie The Mysteries of Laura, Ray Donovan, Rush Hour, Damnation, The Blacklist, What/If e Batwoman.

Nick Wechsler

Nick Wechsler- foto poltronanerd.com.br

Nick Wechsler è Jack Porter, l’amico di infanzia di Amanda che non ha mai dimenticato i giorni trascorsi con lei. Il ragazzo aiuterà Amanda in varie occasioni.

Dopo Revenge, l’attore ha recitato in altre serie tv come The Player, Chicago P.D., Dynasty, Shades of Blue e This is us.

Joshua Bowman

Joshua Bowman- foto tvserial.it

Joshua Bowman è Daniel Grayson, il primogenito di Conrad e Victoria Grayson e fratellastro di Charlotte e Patrick. È il lasciapassare di Amanda nella famiglia Grayson, ma alla fine si redime salvando la ragazza.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato in televisione con le serie tv Time After Time, Doctor Who, Lore e Our Girl e al cinema con Level Up.

Christa B. Allen

Christa B. Allen- foto poltronanerd.com.br

Christa B. Allen è Charlotte Grayson, figlia minore di Victoria Grayson che scopre di essere nata dalla relazione della madre con David Clarke. Ha un’anima fragile, ma si dimostra capace di perdonare.

L’attrice, dopo Revenge, ha lavorato in televisione con Baby Daddy, Hopeless, Romantic, Family of Lies, Dangerous Seduction, Code Black, When Vows Break e Grand Hotel.

Al cinema la ritroviamo nei panni di Alicia in The Vally e nel ruolo di Melanie/Marie in One of Us.

Connor Paolo

Connor Paolo – foto tvserial.it

Connor Paolo è Declan Porter, il fratellastro minore di Jack e fidanzato di Charlotte Grayson. Muore a seguito di un attentato alla fine della seconda stagione.

Dopo l’uscita dal cast di Revenge, però, l’attore ha lavorato in televisione con Rush Hour, The Brave, Electric Dreams e The Resident e al cinema con Friend Request – La morte ha il tuo profilo, Like Lambs, Outlaw e Stake Land II: The Stakelander.

Margarita Levieva

Margarita Levieva- foto daytimeconfidential.com

Margarita Levieva è Amanda Clarke/Emily, la compagna di cella di Amanda in riformatorio che le fornisce la nuova identità per la vendetta. La ragazza si innamora di Jack, ma perde la vita a seguito di una delle macchinazioni dei Grayson.

Dopo Revenge, ritroviamo l’attrice in vari progetti televisivi come The Blacklist, Allegiance, We Bare Bears e The Deuce e al cinema con Knights of Badassdom, Sweating in the Night, Skoryy Moskva-Rossiya, The Loft, The Diary of a Teenage Girl, Sleeping with Other People, Boys I Used to Babysit, It Happened in L.A., Future World e Inherit the Viper.

Ashley Madekwe

Ashley Madekwe – foto poltronanerd.com.br

Ashley Madekwe è Ashley Davenport, l’organizzatrice di eventi alle dipendenze di Victoria. La ragazza partecipa agli intrighi destreggiandosi tra la famiglia Grayson e Amanda Clarke.

Dopo la serie tv, l’attrice ha lavorato per vari progetti televisivi come Salem, The Umbrella Academy, Four Weddings and a Funeral e Tell Me A Story.

Justin Hartley

Justin Hartley- foto poltronanerd.com.br

Justin Hartley è Patrick Osbourne, il figlio perduto di Victoria. È stato concepito da uno stupro, ma la regina degli Hamptons l’ha amato fin da subito. L’ha dovuto dare in adozione per proteggerlo dal padre biologico.

L’attore ha continuato a lavorare in televisione con Mistresses, The Young and the Restless, This Is Us e Jane the Virgin.

Non ha trascurato neanche il cinema con The Challenger, A Bad Moms Christmas, Another Time, Little, Jexi e The Hunt.

Barry Sloane

Barry Sloane- foto theplace2.ru

Barry Sloane è Aiden Mathis, vecchia fiamma di Emily e allievo di Takeda arrivato negli Hamptons per aiutare Emily nella sua vendetta. Purtroppo, però, muore per mano di Victoria.

Ritroviamo Barry Sloane in televisione con Father Brown, The Whispers, Longmire, Saint & Strangers, Shameless, Six, L.A.’s Finest e Bluff City Law.

James Tupper

James Tupper- foto tvserial.it

James Tupper è David Clarke, il padre di Amanda e Charlotte. È stato incastrato dai Grayson e tutti lo credono morto, salvo poi tornare nella serie spiegando di essere stato prigioniero di un uomo spregevole .

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in televisione in Aftermath, Big Little Lies, Site Unseen: An Emma Fielding Mystery, Past Malice: An Emma Fielding Mystery, The Brave, A Million Little Things, American Woman, No Apologies, Emma Fielding: More Bitter Than Deathe The Dectectives.

L’attore si è dedicato anche al cinema nei panni di Damian per My Sweet Audrine e nel ruolo di Ben Rhodes per Beneath Us.

Karine Vanasse

Karine Vanasse- foto tvserial.it

Karine Vanasse è Margaux LeMarchal, un’amica di infanzia e una vecchia fiamma di Daniel Grayson. Margaux complotta contro Amanda dopo la morte di Daniel e la perdita del suo bambino, ma alla fine si redime in nome in ricordo del suo amato.

L’attrice, dopo la serie tv, ha partecipato a diversi progetti televisivi come Blue Moon, Cardinal e God Friended Me.

La ritroviamo al cinema in Buddha’s Little Finger, The Forbidden Room, Paul à Québec, Father and Guns 2, Worst Case, We Get Married e Trench 11.

Brian Hallisay

Brian Hallisay- foto port.hu

Brian Hallisay è Ben Hunter, il poliziotto e collega di Jack che si interessa subito ad Amanda. Si ritrova ad aiutarla nelle sue macchinazioni, salvo poi tirarsi indietro quando scopre di essere un rimpiazzo di Jack.

Dopo Revenge, Brian Hallisay è apparso in televisione con Major Crimes, Code Black, NCIS, 9-1-1 e Suits.

Elena Satine

Elena Satine- foto theplace.ru

Elena Satine è Louise Ellis, la compagna di stanza di Victoria quando Amanda la rinchiude nell’ospedale psichiatrico. La ragazza matura una vera e propria ossessione per la regina degli Hamptons.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato in televisione con Timeless, Twin Peaks, 24: Legacy, The Gifted e Strange Angel. Al cinema la ritroviamo in Outlaw.