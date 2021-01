Lashana Lynch entra nel cast di Matilda The Musical

L’attrice britannica Lashana Lynch entra a far parte del film cinematografico Matilda The Musical, un progetto targato Netflix ispirato dal fantasy per bambini di Roald Dahl.

Lashana Lynch- foto m.dailyhunt.in

Sembra ormai ufficiale: Lashana Lynch, dopo aver vestito i panni del pilota di caccia in Captain Marvel e aver recitato in No Time to Die, sarebbe pronta a voltare pagina e a dedicarsi a un musical.

Lashana Lynch interpreterà Miss Honey nel musical ispirato al romanzo di Roald Dahl del 1988 che ripropone la storia diventata film diretto da Danny DeVito del 1996

L’ultima attrice a interpretare l’insegnante di Matilda, Miss Jennifer Honey, è stata Embeth Davidtz al fianco di Danny DeVito nei panni di Harry Wormwood e Pam Ferris nelle vesti del preside di Matilda.

Matilda The Musical porterà sullo schermo la storia della giovanissima Matilda che sfrutta il potere della telecinesi per combattere i bulli.

Il personaggio di Lashana Lynch, contrariamente a Miss Agatha Trinciabue (preside della sua scuola), aiuterà la bambina.

La sceneggiatura di Matilda The Musical è stata affidata a Dannis Kelly, la regia sarà firmata dal regista dello spettacolo di Broadway Matthew Warchus mentre le musiche e testi saranno prodotti da Tim Minchin.

Non ci resta che attendere la data di distribuzione scelta per l’Italia e capire se Matilda The Musical avrà lo stesso successo del film di Danny DeVito.