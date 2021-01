Marvel Cinematic Universe: l’ordine cronologico dei film Marvel

È facile iniziare a guardare i film Marvel quando riportano un numero cardinale o romano in progressione. Ma cosa fare quando non è così? Ecco l’ordine cronologico dei film Marvel.

Eroi Marvel- foto quirkybyte.com

Gli appassionati dei film del Marvel Cinematic Universe non hanno problemi a sapere come rivedere le avventure dei loro beniamini, ma non vale lo stesso per chi si affaccia per la prima volta ai film Marvel.

Per sapere come vederli tutti sulle varie piattaforme è necessario tenere a mente l’ordine cronologico dei film Marvel, quello dell’uscita in sala dei progetti delle prime tre fasi.

Fase Uno

Iron Man

Iron Man è il filmdiretto da Jon Favreau nel 2008 basato sull’omonimo supereroe dei fumetti interpretato da Robert Downey Jr.

Questo film scritto da Mark Fergus, Art Marcum, Hawk Ostby e Matt Holloway ha portato sul grande schermo la costruzione di Iron Man, personaggio nato dalla realizzazione di un’armatura speciale da parte dello scienziato Tony Stark.

L’incredibile Hulk

L’incredibile Hulk di Louis Leterrier è uscito nel 2008 e ha portato al cinema la storia dell’omonimo personaggio dei fumetti sotto forma di reboot di Hulk di Ang Lee del 2003.

In questo film Bruce Banner si sottopone volontariamente all’esperimento (diversamente dall’Universo Marvel che lo voleva travolto dai raggi gamma nel tentativo di salvare Rick Jones).

Il personaggio interpretato da Edward Norton è un “gigante buono” e non l’assassino brutale della versione classica.

Iron Man 2

Il secondo capitolo basato su Iron Man scritto da Justin Theroux e diretto da Jon Favreau è uscito nelle sale nel 2010.

La pellicola è ambientata sei mesi dopo quanto accaduto nel primo capitolo e mostra cosa succede a Tony Stark dopo aver svelato di essere Iron Man.

Il Governo invita il miliardario a consegnare l’armatura mentre lo scienziato Ivan Vanko sta costruendo un’armatura simile per vendicarsi del protagonista.

Thor

Il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth è arrivato sul grande schermo con il film Thor diretto da Kenneth Branagh nel 2011.

In questa pellicola, dopo aver aperto un conflitto con i Giganti di Ghiaccio, Thor viene esiliato da Odino e mandato su Midgard. Il Dio del Tuono prova a tornare ad Asgard, ma si ritrova a dover sventare i piani del fratello Loki, impossessatosi del trono.

Captain America – Il primo Vendicatore

Captain America – Il primo Vendicatore è un film scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely e diretto da Joe Johnston.

Il film arriva sul grande schermo nel 2011 per raccontare la storia di Steve Rogers, un ragazzo di Brooklyn che viene trasformato in Capitan America per aiutare i soldati impegnati nella seconda guerra mondiale.

The Avengers

The Avengers è il film scritto e diretto da Joss Whedon che chiude la Fase Uno del Marvel Cinematic Universe nel 2012.

Nel film, Nick Fury (direttore dello S.H.I.E.L.D.) assolda Iron Man, Hulk, Capitan America, Thor, Occhio di Falco e Vedova Nera per fermare Loki, il fratellastro di Thor, intento a conquistare la Terra grazie al supporto dell’esercito alieno di Chitauri.

Fase Due

Iron Man 3

Il terzo capitolo su Iron Man è stato co-scritto (insieme a Drew Pearce) e diretto da Shane Black nel 2013, aprendo così la Fase Due del Marvel Cinematic Universe.

In questo nuovo film Tony Stark si ritrova a combattere il suo disturbo post traumatico da stress causato dalla battaglia contro i Chitauri e a difendersi dal Mandarino, un nemico per lui e gli Stati Uniti.

Thor: The Dark World

Thor: The Dark World riporta in vita il personaggio di Thor in un sequel firmato da Christopher Yost, Stephen McFeely e Christopher Markus e diretto da Alan Taylor nel 2011.

In Thor: The Dark World, il Dio del Tuono si allea con il fratello Loki per salvare le sorti dei Nove Regni dagli Elfi oscuri, capeggiati da Malekith che desidera far precipitare l’Universo nelle tenebre.

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The Winter Soldier è il sequel di Captain America – Il primo Vendicatore diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo nel 2014.

In questo nuovo film, Capitan America, Falcon e Vedova Nera si alleano per far fallire una cospirazione ai danni dello S.H.I.E.L.D.. Insieme dovranno affrontare il misterioso Soldato d’Inverno.

Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia è il film basato sul personaggi della Marvel Comics scritto da James Gunn e Nicole Perlman e diretto dallo stesso James Gunn nel 2014.

La pellicola racconta la storia di un avventuriero spaziale, Peter Quill, che ruba una sfera desiderata dal potente Ronan e viene inseguito da alcuni cacciatori di taglie. L’uomo si allea con quattro improbabili compagni per sfuggire al suo destino.

Avengers: Age of Ultron

Avengers: Age of Ultron è il sequel di The Avengers scritto e diretto da Joss Whedon nel 2015. Di cosa tratta il film?

Gli Avengers tornano a fare squadra, insieme a Quicksilver e Scarlet, per lottare contro il robot Ultron, creato da Tony Stark con intenzioni pacifiche ma diventato in una macchina killer.

Ant-Man

A chiudere la Fase Due del Marvel Cinematic Universe è Ant-Man, il film scritto da Edgar Wright & Joe Cornish e Adam McKay & Paul Rudd e diretto da Peyton Reed nel 2015.

Il film è basato sui personaggi Scott Lang e Hank Pym: l’ex ingegnere elettronico Scott Lang viene addestrato dallo scienziato Hank Pym (che nel frattempo si è dimesso dallo S.H.I.E.L.D.) a usare un costume in grado di farlo rimpicciolire ed acquistare forza fisica per controllare un esercito di formiche con lo scopo di evitare che Darren Cross entri in possesso della stessa tecnologia e la usi per i suoi piani malefici.

Fase Tre

Captain America: Civil War è il film scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely e diretto da Anthony e Joe Russo che apre ufficialmente la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe nel 2016.

Il film è il sequel di Captain America: The Winter Soldier e racconta la battaglia di schieramenti opposti di supereroi guidati da Capitan America e Iron Man. Il motivo del disaccordo è l’approvazione di una legge che regola le attività degli Avengers.

Doctor Strange

Ad animare il Marvel Cinematic Universe arriva Doctor Strange, il film co-scritto (insieme a C. Robert Cargill) e diretto da Scott Derrickson nel 2016.

In questa pellicola, il neurochirurgo Stephen Strange viene istruito su come usare le arti mistiche dall’Antico.

Guardiani della Galassia Vol. 2

Guardiani della Galassia Vol. 2 è il secondo capitolo della saga uscito nel 2017, anche questa volta scritto e diretto da James Gunn.

Nel secondo capitolo, i Guardiani aiutano l’ avventuriero spaziale Peter Quill a scoprire l’identità di suo padre.

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Homecoming è il secondo reboot del franchise di Spider-Man basato sull’Uomo Ragno dei fumetti Marvel Comics.

Il film è stato co-scritto da Jon Watts, John Francis Daley & Jonathan Goldstein, Watts & Christopher Ford e Chris McKenna & Erik Sommers e diretto da Jon Watts nel 2017.

Il giovane Peter Parker cerca di trovare il giusto equilibrio tra i suoi impegni e la lotta al crimine nei panni del supereroe Spider-Man.

Thor: Ragnarok

Thor: Ragnarok esce nel 2017 ed è il sequel di Thor: The Dark World, ma questa volta porta la firma del regista Taika Waititi.

Nel film Thor si trova a dover fermare sua sorella maggiore Hela, decisa a sottomettere Asgard e i Nove Regni.

Black Panther

Black Panther porta sul grande schermo Pantera Nera della Marvel Comics in un film co-scritto (insieme a Joe Robert Cole) e diretto da Ryan Coogler del 2018.

In questo film, Pantera Nera deve combattere un vecchio nemico che ha messo in discussione il suo comando e minaccia la stabilità del regno di Wakanda.

Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War è il sequel di Avengers: Age of Ultron uscito nel 2018 e porta la firma dei fratelli Russo.

Il film scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely racconta dell’alleanza tra gli Avengers e i Guardiani della Galassia per combattere Thanos, determinato a usare il potere delle Gemme dell’Infinito per dimezzare le forme di vita dell’Universo.

Ant-Man and the Wasp

Nel 2018 Ant-Man and the Wasp riporta sul grande schermo i personaggi della Marvel Comics grazie alla sceneggiatura di scritta da Chris McKenna, Erik Sommers, Gabriel Ferrari, Andrew Barrer e Paul Rudd e alla regia di Peyton Reed.

Il sequel di Ant-Man racconta le conseguenze delle scelte di Scott Lang sia come supereroe che come padre. L’ex ingegnere deve tornare a vestire i panni di Ant-Man e si allea con Wasp per combattere contro un nuovo nemico.

Captain Marvel

Captain Marvel è il film basato sul personaggio fumettistico di Carol Danvers uscito sul grande schermo nel 2019.

La sceneggiatura è stata scritta dai registi Anna Boden e Ryan Fleck insieme a Geneva Robertson-Dworet e Jac Schaeffer.

La storia è ambientata nel 1995 e segue Carol Danvers nella sua trasformazione in Capitan Marvel, dopo che la Terra si trova in un conflitto tra due mondi alieni.

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame è il sequel di Avengers: Infinity War scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely e diretto da Anthony e Joe Russo.

In questo film si vede un Tony Stark, ormai senza cibo e acqua nello spazio, mentre i restanti Vendicatori si preparano ad affrontarsi in un epico scontro con Thanos.

Spider-Man: Far from Home

Spider-Man: Far from Home esce nel 2019 come seguito di Spider-Man: Homecoming: il film è stato scritto da Chris McKenna e Erik Sommers ed è stato diretto da Jon Watts.

Nel film, la vacanza di Peter Parker in Europa prende una piega inaspettata quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo chiedendogli di aiutarlo a fermare il piano di Mysterio.