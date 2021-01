Peaky Blinders: Steven Knight progetta un film e potenziali spin-off

La serie Peaky Blinders è arrivata alla sua sesta e ultima stagione, ma i fan potrebbero tornare a vivere le vicende della famiglia Shelby grazie a un film.

Peaky Blinders- foto inspiredtraveler.ca

Molto presto la storia della serie Peaky Blinders verrà sviluppata in un film destinato al grande schermo. Parola di Steven Knight, creatore della serie.

Lo sceneggiatore e produttore, infatti, ha parlato dei progetti legati alla serie Peaky Blinders a Variety subito dopo l’annuncio dell’ultima stagione diffuso da BBC Studios e Netflix.

Steven Knight ha confermato di aver sviluppato Peaky Blinders in sette stagioni e voler concludere la storia con un film, ma di aver deciso di chiudere prima a causa della pandemia.

Per quanto riguarda i suoi progetti, invece, ha dichiarato: “Siamo in fase di sviluppo, è un’idea totalmente formata e ha un inizio, una parte centrale e una fine. Penso sarà una conclusione adatta alla storia che abbiamo raccontato fino a questo momento, ma da quel progetto ci saranno delle cose che non chiamo realmente spin-off”.

Il creatore di Peaky Blinders ha promesso che “ci saranno altri show televisivi che spero nascano da quel film, che continueranno a raccontare la storia di questa parte della società e di questa famiglia”.

Non ci resta che aspettare di vedere come Steven Knight proseguirà la storia della famiglia criminale che opera a Birmingham durante gli anni del primo dopoguerra.