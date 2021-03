Priyanka Chopra e Nick Jonas annunceranno le candidature degli Oscar 2021

Priyanka Chopra e Nick Jonas avranno un compito molto importante: annunciare le candidature agli Academy Award 2021.

Priyanka Chopra e Nick Jonas- foto instagram.com

L’Academy intende portare un po’ di normalità decidendo di far presentare dal vivo le nomination delle categorie da Priyanka Chopra e Nick Jonas.

La presentazione live sarà divisa in due parti e verrà trasmessa oggi 15 marzo (dalle 14.00 in poi in Italia) su Oscars.com, Oscars.org e i canali Twitter, Facebook e Youtube dell’Academy.

Da quanto trapelato fin ora, comunque, i favoriti di questa edizione degli Oscar sono Nomadland di Chloe Zhao, Promising Young Woman di Emerald Fennell e The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin.

La pandemia ha cambiato le carte in tavola e ha permesso a molti film usciti soltanto in streaming di accedere alle nomination delle 23 categorie previste.

Per quanto riguarda la serata di premiazione, invece, sappiamo che la Notte degli Oscar si terrà il 25 aprile in presenza con tante location diverse.

“Per realizzare lo show in presenza che il nostro pubblico globale vuole vedere, adattandoci ai requisiti richiesti dalla pandemia, la cerimonia sarà trasmessa in diretta da più luoghi, incluso il famoso Dolby Theatre. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori dettagli”, ha riferito un portavoce dell’Academy.

Al momento non sappiamo se ci saranno red carpet o dovremmo accontentarci dei collegamenti da New York, Parigi, Londra e Seul.

Non ci resta che attendere e scoprire come l’Academy gestirà la formula ibrida tra collegamenti streaming e live.