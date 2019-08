Robert Rodriguez alla regia di We Can Be Heroes per Netflix

Robert Rodriguez siederà dietro alla macchina da presa di We Can Be Heroes, un nuovo film di supereroi targato Netflix.

Il regista del recente Alita – Angelo della Battaglia dirigerà Priyanka Chopra, Boyd Holbrook, Christian Slater, Sung Kang e Pedro Pascal nel nuovo fantasy We Can Be Heroes.

La pellicola sarà incentrata sui figli dei più potenti supereroi e sulla loro capacità di collaborare quando i loro genitori vengono rapiti da nemici alieni. Toccherà a loro liberarli e salvare la Terra.

Stando alla trama, quindi, We Can Be Heroes sembra molto più simile a Spy Kids anziché ai cinecomic Marvel e DC.

Il progetto è attualmente in lavorazione e Netflix non ha ancora annunciato ancora la data d’uscita del film.

Molto probabilmente il nuovo progetto di Robert Rodriguez non vedrà la luce delle sale cinematografiche, ma verrà distribuito sulla piattaforma di streaming.

Non ci resta che attendere altre curiosità su personaggi e sviluppi e fare il conto alla rovescia per assistere alla nuova prova del collega e amico Quentin Tarantino.

Myriam