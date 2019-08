Attori Tutto in famiglia: ieri e oggi

La famiglia Kyle ci ha divertito ed emozionato con le aspettative disattese, gli amori e i rapporti conflittuali stagione dopo stagione di Tutto in famiglia.

“Eeeh… No!”. Tutto in famiglia non è stata la solita sitcom perché ha esplorato le dinamiche di una famiglia afroamericana benestante divisa tra il tentativo di controllo da parte dei genitori e la diversità dei figli.

Ne viene fuori un padre immaturo ed egocentrico, una madre gelosa e assillata dal cambiamento del suo fisico, un primogenito imbranato, una figlia vanitosa e una piccola impicciona e combina guai.

Nel nostro “attori di Tutto in famiglia: ieri e oggi” vedremo come sono diventati e cosa hanno fatto i protagonisti della famiglia Kyle.

Damon Wayans

Damon Wayans è Michael Richard Kyle, il simpatico capofamiglia protagonista della sitcom statunitense. Ha sposato la sua dolce metà (incinta) molto giovane e spesso rimpiange quello che non ha potuto fare.

Dopo ha continuato a lavorare come attore e produttore. Tra i suoi successi ricordiamo New Girl, Lethal Weapon, The Underground, Happy Endings e Herd Mentality.

Tisha Campbell-Martin

Tisha Campbell-Martin è Janet Marie Johnson-Kyle, moglie di Michael Richard e madre di Junior, Claire e Kady. È gelosa di suo marito e della sua famiglia e spesso entra in competizione con loro.

Il suo personaggio ha dovuto rinunciare a tutto per avere Junior da giovanissima, ma si rimette a studiare con l’intento di diventare la donna che ha sempre sognato.

Tisha ha proseguito la sua carriera di attrice (Dr Ken, Private Practice, The Protector, Rita Rocks, Malibu Country, Legends of Chamberlain Heights, Empire, Grey’s Anatomy e The Finest) e cantante (singolo Steel Here).

George O. Gore II

George O. Gore II ha vestito i panni di Michael Richard Kyle, Jr, l’imbranato e zuccone primogenito della famiglia Kyle. Tra prese in giro e prove fallite, però, troverà la sua strada e costruirà una famiglia.

Dopo la serie, l’attore è apparso in varie serie tv: Law & Order, New York Undercover e Second Generation Wayans.

Jennifer Freeman

Jennifer Freeman è Claire Marie Kyle, la maggiore delle figlie di Michael e Janet. È bellissima e vanitosa e per questo viene “marcata” stretta dai genitori.

L’attrice ha portato avanti la sua carriera da modella e interprete con Real Husbands of Hollywood, Tales, True to The Game, Before We Crash e Throwback.

Parker McKenna Posey

Parker McKenna Posey è Kady Melissa Jheny Spilken Kyle, la piccola “peste” della famiglia che dà un gran da fare a genitori e fratelli.

La giovanissima attrice ha lavorato in molte serie: I-Carly, Snowfall, Lucky Girl, 90 Minutes of The Fever e Conundrum: Secrets Among Friends.

Noah Gray-Cabey

Noah Gray-Cabey ha interpretato Franklin Aloysius Mumford, il vicino di casa e aspirante fidanzatino di Kady. È un piccolo genio e cerca di entrare nelle grazie di Michael e Janet aiutandoli.

Dopo la serie tv, poi, l’attore è diventato famoso recitando nelle serie tv Heroes, Heroes Reborn e Code Black.

Jazz Raycole

Jazz Raycole è stata Claire Marie Kyle nella prima stagione dello show, salvo poi essere sostituita da Jennifer Freeman.

L’attrice è apparsa in Tutti odiano Chris, Jericho, The Soul Man, Perception, La vita segreta di una teenager americana, New Girl, Bones, Faking It – Più che amiche, I-Zombie, Crazy Ex-Girlfriend, I Ship It e The Quad.

Meagan Good

Meagan Good è Vanessa Scott-Kyle, la ragazza con cui Junior perde la verginità (e sposa successivamente) e madre del piccolo Junior-Junior.

Il suo personaggio suscita la gelosia di Janet e le paure di una “storia che si ripete”, ma in seguito viene accettata da tutti.

L’attrice viene sostituita da Brooklyn Sudano nel corso della quarta stagione, ma senza far riferimento al cambiamento.

È apparsa in Kevin Hill, House, Californication, Deception, Minority Report, Code Black, White Famous, Star, Brick – Dose mortale, Stepping – Dalla strada al palcoscenico, Chiamata senza risposta, Love Guru, Saw V, Il mai nato, Don Jon, Anchorman 2 – Fotti la notizia, La guerra dei sessi – Think Like a Man Too e A Boy A Girl A Dream.

Andrew McFarlane

Andrew McFarlane è Onesto Tony Jeffers, il primo fidanzato di Claire. Il suo essere educato, religiosissimo e innamorato profondamente di Claire lo porterà ad essere apprezzato da Michael.

L’attore ha lavorato in serie tv e corti come Vita segreta di una teenager americana, Dance Flick e With This Ring.

Lester Speight

Lester Speight è Calvin Scott, il padre di Vanessa. Il personaggio è grande, grosso e poco avvezzo alla gentilezza. L’unico a non temerlo è Franklin.

Dopo Tutto in famiglia, l’attore è apparso in varie serie tv: Norbit, Las Vegas – Terapia per due, Transformers 3, Prison Break, Scorpion, In The Cut, Code Black, The Mick, The Aftermath, The Dawn of Zombie Apocalypse, NCIS: Los Angeles e Resolution Song.

Ella Joyce

Ella Joyce ha interpretato Jasmine Scott, la madre di Vanessa. La signora Scott non ha nulla da invidiare al marito, ma si rileva molto più paziente.

L’attrice ha lavorato in diverse serie tv (A Simple Promise, Busted, Matrimonio in famiglia, Belle’s, Being Mary Jane, Future You, Fly) e film (Heavenly Deposit, Here I Am e Squatting).

Liliana Mumy

Liliana Mumy è Rachel McNamara, un’amichetta di Kady che si rivela brava a recitare e troppo superba per i gusti di Michael.

L’attrice ha continuato a lavorare in varie seri tv (Crossing Jordan, The Cleaner e Fresh Off the Boat) e in molti film (Il ritorno della scatenata dozzina, Santa Clause è nei guai e Snow Buddies). In più ha dato la sua voce nelle serie A Casa dei Loud, Bravest Warriors e Sofia la Principessa.

DeRay Davis

DeRay Davis è R.J., uno degli impiegati della ditta di Michael. Dopo è apparso in The Seat Filler, School for Scoundrels, Scary Movie 4, Semi-Pro, Tre all’improvviso, G.I. Joe: Retaliation, My Favorite Five, Meet the Blacks, Wild for The Night, Empire, Starship Troopers – Attacco su Marte, Face Value, All Def Comedy e Snowfall.

Brian Holtzman

Brian Holtzman è Brian, un’altra presenza fissa quando si parla dei dipendenti di Michael Kayle.

L’attore ha lavorato in Minding the Store e Sheep Man e ad alcuni documentari come Looking for Lenny ed Heckler.

Todd Lynn

Todd Lynn interpretava Todd, un altro dipendente di Michael che appare nella serie.

L’attore è apparso in Comedy Central Presents, The Bad Boys of Comedy, BET’s Comicview, ma purtroppo è scomparso nel 2012.

Sean Whalen

Sean Whalen è Larry, un altro impiegato della ditta. Ha recitato in Life As We Know It, The Closer, Zack e Cody al Grand Hotel, Cold Case – Delitti irrisolti, Unfabulous, Hanna Montana, Lost, Revenge, Il tempo della nostra vita, Beautiful, Criminal Minds, Castle, C’è sempre il sole a Philadelphia, Superstore, School of Rock e Kill The Babysitter.

