Sound of Freedom – Il Canto della Libertà è stato uno dei film più discussi e significativi del 2023 negli Stati Uniti d’America. La pellicola narra la storia vera di Timothy Ballard, un ex agente governativo che lotta contro il traffico di esseri umani minorenni in Colombia. Il film è stato diretto da Alejandro Monteverde e prodotto da Eduardo Verastegui e Mel Gibson, distribuito dalla media company Angel Studios.

Sound of Freedom – Il Canto della Libertà: cast e sinossi del film

Il tema della schiavitù e degli abusi sessuali su minori non viene quasi mai affrontato al cinema come anche in televisione. Il film, basato su un’incredibile storia vera, punta i riflettori su uno degli argomenti più bui della nostra società. Dopo aver salvato un ragazzino da spietati trafficanti di bambini, un agente federale scopre che la sorellina è ancora prigioniera e decide di imbarcarsi in una pericolosa missione per salvarla. Con il tempo che stringe e fronteggiando numerosi ostacoli, lascia il lavoro e si addentra nella giungla colombiana, mettendo a rischio la sua stessa vita pur di liberarla da un destino peggiore della morte.

L’eroismo del protagonista contribuirà a dare avvio ai protocolli di cooperazione internazionale nella lotta alla pedopornografia e alla tratta dei minori. Due fenomeni poco conosciuti dal grande pubblico, ma in drammatica crescita.

Ogni anno nel mondo scompaiono diversi milioni di bambini, decine di migliaia ogni giorno. Anche in Italia il fenomeno è drammatico. Secondo i dati del Ministero dell’interno nel 2022 i minori scomparsi sono stati in totale 17.130 di cui 13.002 minori stranieri e 4.128 minori italiani. Di questi ultimi circa il 26% ovvero 1.073 non sono stati più ritrovati.

L’epilogo del film è abbastanza significativo: ci sono più persone ridotte in schiavitù oggi che in qualsiasi altro momento della storia, anche quando la schiavitù era legale. Jim Caviezel, alla fine del film, in un discorso toccante, incoraggia la distribuzione e la diffusione del film, fortemente boicottato dal carrozzone Hollywood.

Oltre a Jim Caviezel nel ruolo di Ballard, troviamo il premio Oscar Mira Sorvino (nel ruolo di Katherine Ballard) e Bill Camp (Vampiro, il braccio destro di Ballard).

Sound of Freedom – Il Canto della Libertà: trailer del film