Estranei di Andrew Haigh: cast, sinossi e trailer del film

Estranei del regista Andrew Haigh, dal 29 febbraio al cinema con Searchlight Pictures Italia e Walt Disney Estranei (All of Us Strangers), è liberamente tratto dal romanzo omonimo di Taichi Yamada (1987), già adattato per il grande schermo da Nobuhiko Obayashi nel film The Discarnates del 1988. Il film è stato presentato in anteprima mondiale il 31 agosto 2023 in occasione del Telluride Film Festival.

Estranei: cast e sinossi del film

Una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam (Andrew Scott) ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e viene spinto a tornare nella città di periferia in cui era cresciuto e alla casa in cui viveva da bambino, dove i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano ancora vivi, con lo stesso aspetto che avevano nel giorno della loro morte, trent’anni prima.

Si tratta di un viaggio personale e doloroso nel tempo con protagonisti due degli attori irlandesi più amati della nostra epoca: Andrew Scott e Paul Mescal, recentemente nominato all’Oscar per l’interpretazione in “Aftersun”.

Attraverso questa straordinaria capacità empatica, “Estranei” è tra le pellicole più emozionanti e commoventi degli ultimi anni, un vero e nuovo termine di paragone per tutti coloro che vorranno trattare tematiche simili in futuro.

Haigh è un premiato sceneggiatore e regista britannico, la cui filmografia comprende il film A24 Charley Thompson (2017), il film Sundance Selects (IFC) 45 anni (2015) e il grande successo Weekend (2011), che ha rappresentato il suo esordio. Haigh è stato produttore esecutivo e sceneggiatore-regista principale della serie HBO Looking (2014-2016), con Jonathan Groff e Murray Bartle). Il suo progetto televisivo più recente è la miniserie in cinque parti The North Water, basata sul romanzo Le acque del Nord e prodotta da BBC e AMC.

Estranei: trailer del film