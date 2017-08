The Batman: Matt Reeves chiarisce la questione DCEU

I rumors e le notizie che circolano in rete annunciano notizie e scoop troppo spesso fake. È quello che è successo intono alla pellicola The Batman!

Tutto è nato quando il regista del cinecomic DC/Warner Matt Reeves ha rilasciato un’intervista durante la promozione del film The War – Il Pianeta delle Scimmie. Reeves aveva affermato che il suo The Batman sarebbe stato uno “standalone movie”, proprio come successo per Doctor Strange o Guardiani della Galassia Vol. 2 nell’universo UCM.

E così, le fake news non hanno tardato a raggiungere siti e testate di genere, spingendo lo stesso Matt Revees a intervenire intorno alla questione via Twitter: “Oddio, cosa mi sono perso ragazzi? Solo per essere chiari: CERTO che Batman farà parte dell’Universo DC. Batman sarà BATMAN. Nei miei commenti precedenti in cui dicevo che non farà parte del DCEU, intendevo dire che la storia di Batman sarà specificatamente su Batman… non riguarderà gli altri dell’Universo. Che il film non sarà pieno di camei che collegano ad altre storie, che sarà solo una storia su Batman”.

Fake news a parte, le riprese del lungometraggio inizieranno nel 2018 e il progetto non ha ancora ottenuto il via libera alla produzione.

Dal canto suo Reeves sembra essere già al lavoro su una nuova stesura che potrebbe modificare radicalmente la storia ideata da Ben Affleck, in cui l’eroe avrebbe dovuto scontrarsi con Joe Manganiello e il suo personaggio Deathstroke.