The O.C.: Rachel Bilson e Melinda Clarke condurranno un podcast dedicato alla serie

Summer Roberts e Julie Cooper tornano a Orange County grazie al podcast Welcome to the OC, Bitches! condotto dalle loro interpreti Rachel Bilson e Melinda Clarke.

Rachel Bilson e Melinda Clarke- foto instagram.com

Le protagoniste di The O.C. Rachel Bilson e Melinda Clarke rivisiteranno e commenteranno il teen drama attraverso il podcast Welcome to the OC, Bitches!.

Il nuovo progetto che porterà di nuovo alla luce lo show cult verrà prodotto da Kast Media e uscirà il 27 aprile su varie piattaforme e sarà disponibile su YouTube.

Rachel Bilson e Melinda Clarke analizzeranno un episodio di The O.C. in ogni puntata corredandolo di ricordi, curiosità e aneddoti.

Ogni puntata del podcast Welcome to the OC, Bitches! presenterà ospiti speciali come il creatore Josh Schwartz, alcuni degli ex protagonisti come Peter Gallagher e vari sociologi che spiegheranno il successo della serie.

“Sono così entusiasta di fare questo podcast con Mindy – ha detto l’interprete di Summer – Penso che tutti potrebbero usare un po’ di luce e risate dopo l’anno che abbiamo sopportato. Tornare indietro e guardare tutti questi episodi è stato così divertente e non vedo l’ora di parlare di tutto, delle mie esperienze personali e di altre persone coinvolte nello spettacolo. Da dietro la telecamera, al trailer del trucco ai volti sullo schermo, spero che vi sintonizziate tutti e torniate con noi all’OC ”

A proposito dello show si è espresso anche il CEO di Kast Media, Colin Thomson: “The O.C. è stata una pietra miliare culturale innegabile, e questo spettacolo è un’opportunità per guardare indietro a quel momento nel tempo insieme a due delle personalità più iconiche della serie originale. Questa sarà la festa che avremmo potuto solo sognare”.

Lo show è andato in onda per 4 stagioni dal 2003 al 2007 e racconta la storia di Ryan Atwood, un ragazzo problematico proveniente da una famiglia disagiata che viene adottato dai Cohen. Ryan viene catapultato nel mondo dorato di Newport Beach.