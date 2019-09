Attori The O.C.: ieri e oggi

The O.C. ci ha catapultato con Ryan e la famiglia Cohen nei drammi di alta classe di Orange County (California) per un totale di quattro stagioni.

La serie è incentrata su Ryan Atwood, un ragazzo problematico proveniente da una famiglia disagiata che viene adottato dalla famiglia Cohen, Sandy, Kirsten e Seth.

È proprio nel mondo di Newport Beach che Ryan e Seth intrecciano relazioni rispettivamente con Marissa Cooper e Summer Roberts.

La sitcom ha conquistato oltre 50 Paesi ed è stata accolta positivamente dalla critica, anche se il successivo calo di ascolti ha portato alla sua cancellazione. Ma come sono diventati gli attori?

Non ci resta che scoprire come sono gli attori di The O.C.: ieri e oggi nella nostra carrellata di immagini!

Ben McKenzie

Ben McKenzie è Ryan Atwood, il ragazzo duro ma sensibile dal passato difficile che trova una via d’uscita nella famiglia Cohen.

Sandy, oltre ad essere il suo avvocato in una causa per un furto d’auto (ideato dal fratello Trey), diventerà il suo padre adottivo. Il loro legame porterà il ragazzo a convertirsi all’ebraismo, la religione di Sandy.

Dopo la serie, l’attore è apparso in molte serie televisive (Southland, Men at Work , Accidental Wolf e Gotham).

Adam Brody

Adam Brody è Seth Cohen, il figlio nerd e introverso di Sandy e fratello adottivo di Ryan da sempre innamorato di Summer Roberts.

Il suo personaggio accoglie Ryan come un fratello e si dimostrerà leale nei suoi confronti, soprattutto quando si tratta di andare contro la superficialità della comunità di Newport.

Dopo The O.C., l’attore è apparso in molte serie tv (MADtv, The Loop, House of Lies, New Girl, StartUp) e molti film (Lovelace, Benvenuti nella giungla, CHiPs, Big Bear e The Wanting).

Mischa Barton

Mischa Barton è Marissa Cooper, una ragazza solare e complicata che è cresciuta nell’élite di Newport. Combina molti guai, dal consumo di droghe ai tentativi di ribellione fino a una relazione omosessuale.

In fondo il suo personaggio è gentile e altruista ma, essendo debole, tende a diventare autolesionista e autodistruttiva.

Chi non ricorda la tragica fine di Marissa in un incidente stradale? E la reazione di Ryan che la vede morire tra le sue braccia?

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato al cinema con Offline, 1303: La paura ha inizio, A Resurrection, The Malevolent, The Basement, Executor e Father e in televisione con La valle dei pini, The Beautiful Life, Law & Order – Unità vittime speciali, Date-A-Max e Recovery Road.

Rachel Bilson

Rachel Bilson è Summer Roberts, la migliore amica di Marissa e grande amore di Seth Cohen. Anche se all’inizio sembra troppo snob per Ryan e Seth, ben presto diventa parte integrante del gruppo.

L’attrice è apparsa in diverse serie televisive (How I Met Your Mother, Gossip Girl, Hart of Dixie e Nashville) e qualche film (tra cui The To Do List – L’estate prima del college).

Peter Gallagher

Peter Gallagher è Sandy Cohen, il padre di Seth, avvocato-padre adottivo di Ryan e marito amorevole di Kirsten.

Il suo personaggio originario del Bronx è un eroe moderno di Orange County, così comprensivo, disponibile e severo quando serve.

Dopo, l’attore ha lavorato in altre serie tv (Covert Affairs, Californication, Rescue Me, How I Met Your Mother, Law & Order – Unità vittime speciali e New Girl) e qualche film (American Beauty, Conviction, DeTour e A Bad Mom’s Christmas).

Kelly Rowan

Kelly Rowan è Kirsten Cohen, moglie di Sandy, madre di Seth e madre adottiva di Ryan. Il suo personaggio è adorabile e intelligente, ma convive con il problema dell’alcol.

Dopo The O.C., l’attrice è apparsa in serie come CSI: Miami, Flashpoint, Perception, I Misteri di Murdoch e film I Tulipani dell’amore, Jack and Jill vs. the World, Cyberbully e Rufus.

Melinda Clarke

Melinda Clarke è Julie Cooper, madre di Marissa e Kaitlin e moglie prima di Jimmy Cooper e dopo con Caleb Nichol (padre di Kirsten).

Il suo personaggio è manipolatore (soprattutto quando vuole nascondere i segreti del suo passato) e riesce a volgere ogni situazione a proprio vantaggio.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato in altre serie televisive: The Vampire Diaries, Gotham, Nikita, Chuck e Ghost Whisperer.

Willa Holland

Willa Holland è Kaitlin Cooper, la sorella minore di Marissa e figlia di Julie e Jimmy Cooper. La ragazza studia in collegio, ma quando torna a Orange County si rivela un’adolescente scaltra e carismatica.

Kaitlin è ama trasgredire per attirare l’attenzione e le piace mettere in difficoltà gli altri, usando anche manipolazioni.

Dopo The O.C., la giovane attrice ha lavorato per la televisione in Arrow, Gossip Girl e The Flash e per il cinema in Chasing 3000, Garden Party, Middle of Nowhere, Genova – Un luogo per ricominciare, Legion, Straw Dogs, Tiger Eyes e Pacific Standard Time.

Autumn Reeser

Autumn Reeser è Taylor Townsend, la prima della classe che non si lascia corrompere. Eppure dopo la morte di Marissa entra a far parte delle vite di Ryan e Seth.

Il suo personaggio cerca disperatamente affetto in tutti e per questo prova ossessione per chiunque le offre aiuto.

Dopo la serie ha continuato con gli show televisivi: Entourage, No Ordinary Family, Hawaii Five-O, Terapia D’urto, Hart of Dixie, Criminal Minds: Beyond Borders e Salvation.

Inoltre è apparsa in molti film per la tv e il cinema: A Country Wedding, Valentine Ever After, Smokin’ Aces 2: Assassins’ Ball, Una spia al liceo, Sully, Valley of Bones, Dead Trigger e Kill ‘Em All.

Chris Carmack

Chris Carmack è Luke Ward, un ragazzo spocchioso e popolare e primo fidanzato di Marissa. Anche se non sopporta Ryan, trova in lui un ottimo amico soprattutto quando si diffonde la notizia dell’omosessualità del padre.

L’attore è apparso in molti film per la televisione (Un principe in giacca e cravatta, Deadly Honeymoon, Grace, Bad Girls, A Christmas Wedding Date, All About Christmas Eve, Shark Night – Il lago del terrore e The Dust Storm ) e altre serie tv (Nashville, CSI: Miami, CSI: NY, Drop Dead Diva, NCIS e Gray’s Anatomy).

Myriam