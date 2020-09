The Passion of Christ: Resurrection sarà grandioso. Parola di Jim Caviezel

The Passion of Christ: Resurrection sarà “il più grande film nella storia del mondo”. Parola di Jim Caviezel, l’attore che interpreterà Gesù Cristo.

The Passion of Christ- foto izsearch.com

Da quanto trapelato finora, sappiamo che The Passion of Christ: Resurrection sarà il sequel de The Passion of Christ del 2004 firmato da Mel Gibson.

L’attore Jim Caviezel riprenderà il ruolo di Gesù Cristo anche nel secondo film dedicato al racconto biblico e ha definito la sua sceneggiatura grandiosa.

Secondo il sito Breitbart, infatti, l’attore si sarebbe sbilanciato: “Mel Gibson mi ha appena inviato la terza bozza della sceneggiatura. Verrà realizzato. Si chiamerà ‘The Passion of the Christ: Resurrection’. Sarà il film più grande della storia del mondo”.

Dal canto suo, in realtà, Jim Caviezel è convinto di dover dare il massimo: “Questi film non possono essere fatti adesso. I film che fanno sono film in stile Marvel Comics. Vedrai Superman. Non vedrai Gesù … Devo interpretare il più grande supereroe che ci sia mai stato”.

Tutto quello che si sa per il momento è che il film si concentrerà sulla resurrezione di Cristo e riprenderà esattamente da dove era stato interrotto il primo.

Le aspettative intorno sono altissime, considerando che dovrà reggere il confronto con una pellicola che ha ottenuto oltre 612 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di 30 milioni di dollari.