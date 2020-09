Saranno famosi (Fame) è una serie televisiva trasmessa in Italia dal 1983 al 1989 e realizzata sulla scia del successo dell’omonima pellicola firmata da Alan Parker nel 1980.

Cast Saranno famosi- foto pinterest.ru

L’idea di Christopher Gore ha ottenuto diversi riconoscimenti, dagli Emmy al Telegatto per la “Miglior serie televisiva”.

In 136 episodi distribuiti in 6 stagioni ci ha raccontato la vita di un gruppo di studenti e docenti della New York School of the Performing Arts.

Nello show vengono raccontate sia vicende personali e familiari che le dinamiche all’interno dell’accademia tra musical e coreografie.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto degli attori Saranno Famosi: ieri e oggi!

Debbie Allen

Debbie Allen- foto pinterest.it

Debbie Allen è Lydia Grant, l’insegnante di danza dell’accademia. È una donna decisa, rigorosa e intransigente che vuole spronare gli allievi a fare sempre meglio.

Quando sveste i panni di docente, però, Lydia aiuta i ragazzi a superare i drammi familiari e le crisi sentimentali.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con I Robinson, In viaggio nel tempo, Tutti al college, Il tocco di un angelo, Cosby, The Division, Grey’s Anatomy, Jane the Virgin, A casa di Raven, S.W.A.T. e Grace and Frankie.

Al cinema ritroviamo Debbie Allen in film come Ho trovato un milione di dollari e Fame – Saranno famosi.

Carol Mayo Jenkins

Carol Mayo Jenkins- foto gay.tv

Carol Mayo Jenkins è Elizabeth Sherwood, la professoressa di letteratura nella scuola e migliore amica di Lydia.

È una donna risoluta che prova ad aiutare gli allievi a ragionare e a mostrare i loro sentimenti, riuscendovi con successo.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa ancora in televisione con le serie Infermiere a Los Angeles e Matlock, Models Inc. e i film Empire e I tre volti della seduzione.

Albert Hague

Albert Hague- foto tvserial.it

Albert Hague è Benjamin Shorofsky, l’insegnante di musica. È polacco ed è emigrato in America durante la seconda guerra mondiale.

Benjamin è un uomo burbero e tradizionalista che ama misurarsi con gli allievi, ma è sempre pronto ad aiutarli nel momento del bisogno.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a recitare in altre serie e alcuni film, tra cui ricordiamo ABC Afterschool Special, Hotel, Ricordi pericolosi, Space Jam e Storia di noi due. Purtroppo l’attore è scomparso nel 2001.

Michael Thoma

Michael Thoma- foto sites.google.com

Michael Thoma è il Signor Crandall, l’insegnante di teatro della prima stagione che viene sostituito da David Reardon. Il personaggio muore nello show a causa della scomparsa prematura dell’attore nel 1982.

Morgan Stevens

Morgan Stevens- foto tvserial.it

Morgan Stevens è David Reardon, l’insegnante di teatro che sostituisce il Signor Crandall. Non sarà molto amato dai suoi studenti.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a recitare in molte serie tv, tra cui La signora in giallo, A Year in the Life, Melrose Place e Walker Texas Ranger.

Graham Jarvis

Graham Jarvis- foto tvserial.it

Graham Jarvis è Bob Dyrenforth, il preside della scuola. L’uomo lascia la sua carica per allenare una squadra di baseball.

Dopo la serie, l’attore è apparso in molti progetti di successo come Mister mamma, L’affare del secolo, Silkwood, Coppia di Jack (Draw!), Quelli dell’accademia militare, Due tipi incorreggibili, Misery non deve morire, JAG- Avvocati in divisa, Settimo cielo, Mamma, ho trovato un fidanzato, Il verdetto della paura e L’ultimo cacciatore. Purtroppo è morto nel 2003.

Ken Swofford

Ken Swofford- foto tvseria.it

Ken Swofford è Quentin Morloch, il preside della New York School of the Performing Arts che sostituisce Graham Jarvis. L’uomo ha una cotta per Elizabeth Sherwood.

L’attore, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con Supercar, Dyasty, Dallas e La signora in giallo.

Al cinema lo ritroviamo soltanto in Thelma & Louise e Rapina del secolo a Beverly Hills. Purtroppo l’attore ci ha lasciati nel 2018.

Ann Nelson

Ann Nelson- foto kidsfromfamemedia.blogspot.com

Ann Nelson è la Signorina Berg, la segretaria e tuttofare della scuola. La dona si schiera spesso e volentieri dalla parte degli allievi anche se significa andare contro i professori.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato in altri film e serie tv di successo come Genitori in blue jeans e Papà ho trovato un amico. Purtroppo è morta nel 1992.

Carlo Imperato

Carlo Imperato- foto pinterest.com

Carlo Imperato è Danny Amatullo, uno studente dell’accademia. Il giovane italo-americano sogna di diventare un comico, anche se questo significa andare contro i desideri del padre.

Danny è particolarmente portato nel canto e nella recitazione, ma non brilla nel ballo a causa della sua goffaggine.

Dopo Saranno Famosi, l’attore è apparso in altri progetti, tra i quali ricordiamo Out of Sync, Face to Face e Grey’s Anatomy.

Valerie Landsburg

Valerie Landsburg- foto snakkle.com

Valerie Landsburg è Doris Rene Schwartz, una studentessa di arte drammatica. È lei a fare da leader al gruppo degli studenti.

Doris è una ragazza brillante in ogni cosa che fa, ma si dimostra particolarmente attenta ai valori umani e alle vicende dei suoi compagni.

Dopo la serie, ritroviamo l’attrice in altri show televisivi come Hotel, La Signora in giallo, The Ryan White Story, Unspeakable Acts, Babies, Beverly Hills, 90210, Not in My Family, Dream On, Terror in the Night, One of Her Own, Empty Nest, Women: Stories of Passion, Bar Hopping, The Best Sex Ever, Colombo, American Dreams, Nip/Tuck, The Unit, Windfall e Mrs. Washington Goes to Smith.

Gene Anthony Ray

Gene Anthony Ray- foto informarea.it

Gene Anthony Ray è Leroy Johnson, uno dei ballerini più promettenti della scuola. È dotato ed espressivo nella danza jazz, ma non disdegna neanche il canto e la recitazione.

Leroy è un ragazzo un po’ testardo, presuntuoso e impulsivo e per questo tende a sentirsi superiore agli altri e quindi a prendere le distanze dai problemi degli amici.

L’attore, dopo la serie, è apparso in Out of Sync, Eddie, The Drew Carey TV Show, Austin Powers in Goldmember e Kids From Fame. Purtroppo è scomparso nel 2003.

Lee Curreri

Lee Curreri- foto ragusanews.com

Lee Curreri è Bruno Martelli, un pianista e compositore di dell’accademia. È un po’ timido e insicuro e per questo vive la paura del fallimento (nonostante il suo grande talento).

Bruno trova un amico inaspettato nel professor Benjamin Shorofsky, il quale riesce a farlo sentire più sicuro e a renderlo autocritico.

Il ragazzo frequenta la scuola grazie al sostegno emotivo ed economico del padre tassista, fino a quando non lo perde a causa di un infarto. Bruno lascia la scuola e trova lavoro come cameriere.

L’attore è noto soprattutto per la partecipazione al film Saranno famosi. Dopo è apparso soltanto nella serie televisiva T and T.

Erica Gimpel

Erica Gimpel- foto porndaa.com

Erica Gimpel è Coco Hernandez, una studentessa di origini portoricane che eccelle nel ballo, nel canto e nella recitazione.

È una ragazza forte e determinata che ama la competizione, esprime sempre ciò che pensa e non scappa dalle difficoltà.

Nella terza stagione, però, Coco lascia la scuola per diventare la star di una compagnia di ballo presso cui ha trovato lavoro.

Dopo Saranno Famosi, l’attrice è diventata una dei volti più conosciuti del piccolo schermo con I Robinson, Law & Order – I due volti della giustizia, Il tocco di un angelo, Babylon 5, Profiler – Intuizioni mortali, E.R. – Medici in prima linea, JAG – Avvocati in divisa, Dr. House – Medical Division, Numb3rs, Veronica Mars, Criminal Minds, Boston Legal, Close to Home, Nikita, True Blood, Rizzoli & Isles, Cult e God Friended Me.

Al cinema ritroviamo Erica Gimpel in film quali Flirt (New York-Berlino-Tokyo), Smoke e Quel pazzo venerdì.

Lori Singer

Lori Singer- foto pinterest.co.uk

Lori Singer è Julie Miller, una studentessa di musica della scuola. Sogna di diventare una violoncellista di successo.

All’interno della scuola, però, Julie non cerca amici, ma ragazzi che organizzano spettacoli teatrali in cui esibirsi. A partire dalla terza stagione la ragazza lascerà la scuola.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Footloose, Il gioco del falco, Stati di alterazione progressiva, L’uomo con la scarpa rossa, Brividi d’estate, Made in USA, Warlock, Sotto zero, Trafficanti di morte, Equinox, America oggi, F.T.W. – Fuck The World, Law & Order SVU ed Experimenter.

Billy Hufsey

Billy Hufsey- foto lasvegassun.com

Billy Hufsey è Christopher “Chris” Donlon, uno studente di danza moderna con un passato da pugile.

Chris arriva nell’accademia durante la terza stagione, ma non sembra eccellere in particolari materie e non ha particolari iniziative.

Dopo Saranno Famosi, lo ritroviamo in Days of Our Lives, Married … with Children , Webster, The Young and the Restless , General Hospital , Rags to Riches, Baby Talk, Tomcats , Zero Tolerance, Crazy Girls Undercover, Cold Nights into Dawn, Round Trip to Heaven , Off the Wall e Graduation Day.

Cynthia Gibb

Cynthia Gibb- foto tvserial.it

Cynthia Gibb è Holly Laird, un studentessa appassionata di danza. In realtà è portata anche per il canto e la recitazione.

Holly arriva nella scuola durante la terza stagione insieme a Chris e farà un po’ di fatica a integrarsi nel gruppo.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa ancora in televisione con Voci nella notte, I racconti della cripta, Un papà da prima pagina, Deadly Games, Giudice Amy, The Division, Law & Order – Unità vittime speciali, Missing, Settimo cielo, Senza traccia, Criminal Minds, Pericolo in classe e Lei è la mia follia.

Si è dedicata anche al cinema con Corto circuito 2, Colpi Proibiti, Full Frontal e Una tata per Natale.

Jesse Borrego

Jesse Borrego- foto pinterest.nz

Jesse Borrego è Jesse V. Velasquez, uno studente della scuola che sembra portato per la musica, la recitazione e il ballo.

Jesse arriva in accademia durante la quarta stagione e si mostra un playboy incallito, anche se profondamente innamorato di Nicole.

Dopo Saranno Famosi, l’attore ha continuato a lavorare in televisione: Miami Vice, Sposati… con figli, Voci nella notte, China Beach, Chicago Hope, E.R. – Medici in prima linea, The Hunger, I magnifici sette, Il tocco di un angelo, 24, Medical Investigation, CSI: Miami, CSI – Scena del crimine, Dexter, Chaos, Burn Notice – Duro a morire, Dal tramonto all’alba – La serie, American Crime, Good Behavior e Fear the Walking Dead.

Al cinema lo ritroviamo in New York Stories, Patto di sangue, Così mi piace, Stella solitaria, Non toccate il passato, Con Air, Scelte pericolose, Veteranos, La Mission, Colombiana e Mission Park.

Nia Peeples

Nia Peeples- foto 4crot.com

Nia Peeples è Nicole Chapman, una ragazza carina dal carattere non troppo forte. È innamorata di Jesse e uscirà di scena in seguito a un incidente stradale.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in televisione con Scuola di modelle, Matlock, Nasty Boys, Perry Mason: Morte a tempo di rock, The New WKRP in Cincinnati, Return to Lonesome Dove, My Name Is Kate, Highlander, XXX’s & OOO’s, Il tocco di un angelo, Marker, Deadlocked: Escape from Zone 14, Courthouse, Mr. Stitch, Terminal, Best seller di sangue, Fantasmi da prima pagina, Crisis Center e Ultime dal cielo.

E ancora con Odd Jobs, Marlowe – Omicidio a Poodle Springs, Walker Texas Ranger, The Chang Family Saves the World, Andromeda, The Division, Barbershop, House Broken, Special Unit, Alpha Mom, Arwin!, Febbre d’amore, Citizen Jane, Pretty Little Liars, A Dark Plan, Longmire, Lavalantula e The Fosters.

Nia Peeples si è dedicata anche al cinema: Surf, surf, surf, Creatura degli abissi, I Don’t Buy Kisses Anymore, Improper Conduct, Blues Brothers: Il mito continua, Le due facce di un assassino, The Riff, Infiltrato speciale, Inside Out, Sub Zero – Paura sulle montagne, Missione al buio, The Outside, Battle of Los Angeles, Werewolf – La bestia è tornata, 23 Minutes to Sunrise e Lap Dance.

Janet Jackson

Janet Jackson- foto pinterest.co.uk

Janet Jackson è Cleo Hewitt, una giovane studentessa di canto dell’accademia. Giunta nella quarta stagione, nonostante le sue doti, il personaggio è costretto a lasciare la scuola per motivi familiari.

Dopo lo show, oltre alla sua brillante carriera di cantante, Janet Jackson è apparsa in televisione con Love Boat, Saturday Night Live e Will e Grace e al cinema con Poetic Justice, La famiglia del professore matto, Why Did I Get Married?, Why Did I Get Married Too? e For Colored Girls.