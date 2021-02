UNO: il gioco di carte diventa un film con protagonista Lil Yachty

La notizia ha solleticato la curiosità di tutti gli appassionati di UNO: la Mattel Films ha messo in cantiere un progetto incentrato sul gioco di carte e ha trovato il protagonista perfetto nel rapper Lil Yachty.

Lil Yachty- foto heabbi.com

Può un gioco di carte diventare un film? Sì, almeno secondo il progetto UNO sviluppato dalla Mattel Films che segue la falsa riga delle pellicole ispirate a Magic 8 Ball, Barbie e Hot Wheels.

Il protagonista di quella che viene descritta come una “un’avventura comica action ambientata nel mondo underground della musica hip hop di Atlanta” sarà il rapper Lil Yachty.

La sceneggiatura del film è stata affidata a Marcy Kelly mentre Lil Yachty gestirà la produzione tramite la sua casa discografica Quality Control.

A proposito del nuovo heist movie si è espresso il produttore esecutivo Robbie Brenner: “Alla Mattel Films stiamo cercando di esplorare storie che portano in vita i nostri marchi in modi inaspettati. UNO è un gioco che va oltre le generazioni e le culture e non vediamo l’ora di collaborare con Lil Yachty, Coach K e Brian Sher, per trasformare il classico gioco in un’avventura comica action”.

Dal canto suo, Lil Yachty si è detto elettrizzato: “Sono così entusiasta nel far parte di questo film con Mattel. Ho giocato a UNO da ragazzino e ci gioco anche ora, quindi trasformarlo in un film basato sulla scena musicale hip hop di Atlanta da cui provengo è davvero speciale. Mi colpisce dritto al cuore”.

Non ci resta che attendere altre informazioni per capire in che modo un gioco di carte come UNO possa diventare un film d’azione comico.