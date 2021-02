Itzan Escamilla: biografia, inizi, Élite e vita privata

La serie Élite targata Netflix ci ha fatto scoprire Itzan Escamilla, un attore promettente che vale la pena conoscere. Ecco quello che dobbiamo sapere sull’attore spagnolo.

Itzan Escamilla- foto yapaybilgi.com

Il Samuel García Domínguez di Itzan Escamilla in Élite ha colpito il pubblico e ha fatto scoprire un giovane attore promettente. Di fatto però Samuel non è l’unico personaggio di cui ha vestito i panni.

Ma quanto ne sappiamo sull’attore spagnolo? Non ci resta che scoprire la biografia e gli inizi della carriera di Itzan Escamilla.

Biografia

Itzan Escamilla nasce il 31 ottobre del 1998 a Madrid e cresce in una famiglia avvezza al mondo dello spettacolo: la madre è una modella mentre il padre è un produttore di successo.

È proprio il padre di Itzan a decidere di iscrivere il figlio al Centro de nuevos creadores di Cristina Rota, dove il giovanissimo attore in erba studia per ben cinque anni.

Inizi

Itzan Escamilla muove i primi passi nel mondo dello spettacolo durante gli anni della sua formazione alla scuola di Cristina Rota.

Nel 2016 inizia a interpretare ruoli minori in alcune serie televisive spagnole (Seis hermanas e Centro médico), ma riesce a farsi conoscere nel cast di Victor Ros.

L’anno successivo appare in alcuni episodi di altre serie tv come El final del camino, El ministerio del tiempo e Le ragazze del centralino.

Due anni dopo arriva la sua grande occasione: viene scelto per interpretare Samuel García Domínguez nella serie tv Élite targata Netflix.

Samuel è un giovane studente che cambia scuola in seguito a un incidente e, grazie a una borsa di studio, inizia a frequentare una scuola prestigiosa. Lì si ritrova faccia a faccia con un altro mondo fatto di lusso, segreti e superficialità. Pian piano il ragazzo si integra, ma resta coinvolto in un’indagine di omicidio.

Prima di tornare nella terza stagione di Élite, però, Itzan Escamilla veste i panni di Sergio nel film Planeta 5000.

Instagram e social

Itzan Escamilla ha un profilo Instagram seguitissimo in cui posta scatti dei suoi momenti di svago, news sui suoi progetti e curiosità che lo riguardano.

Per quanto riguarda gli altri social, invece, possiamo dire che l’attore spagnolo ha un profilo Twitter e una pagina Facebook.

Vita privata

Itzan Escamilla è fidanzato? Non si sa molto della vita privata del giovane attore, visto la sua riluttanza a condividere informazioni a riguardo.

La sua riservatezza non ha impedito la diffusione di alcuni rumors secondo cui avrebbe avuto una relazione con Victoria Torresy (almeno fino al 2017).

Per qualcuno Itzan Escamilla avrebbe una relazione con una sua collega sul set di Élite: la cantante e attrice Danna Paola che interpreta Lucrecia Montesinos. Anche in questo caso non c’è stato alcun commento.