Wesley Snipes entra nel cast de Il principe cerca moglie 2

Wesley Snipes entra a far parte del cast del sequel de Il principe cerca moglie, cult-movie diretto da John Landis nel 1988.

L’attore reciterà insieme a Eddie Murphy e Arsenio Hall, rispettivamente il Principe Akeem e il suo fedele consigliere e amico Semmi, entrambi ritornati per dare nuova forma a una delle pietre miliari del cinema d’intrattenimento.

Purtroppo, però, il regista John Landis non tornerà dietro la macchina da presa per il sequel e passerà il testimone a Craig Brewer.

Nel film scritto da Kenya Barris vedremo Akeem, ormai sovrano di Zamunda, scoprire di avere un figlio che non ha mai conosciuto. Il ragazzo vive a New York e non è un “santo”. Per far fede alla parola data al padre, quindi, decide di tornare in America e portare suo figlio a Zamunda per farne il principe ereditario.

Dal canto suo, invece, Wesley Snipes vestirà i panni del Generale Zavi, il leader di uno stato confinante con Zamunda.

In realtà Snipes ha già lavorato con Eddie Murphy e Craig Brewer in occasione di Dolemite Is My Name, progetto che verrà presentato al Toronto Film Festival.

Eddie Murphy vestirà il ruolo di produttore esecutivo del sequel in collaborazione con Barris e Kevin Misher.

Myriam