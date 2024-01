Amici, la rivelazione shock di un ex professore: “Da quel momento c’è stata una chiusura totale da parte di Maria De Filippi”

Amici di Maria De Filippi: ultimi gossip e news. La rivelazione shock di un ex professore del famoso e popolare talent show di Canale 5 è diventata virale soltanto negli ultimi giorni, anche se è stata rilasciata oltre un mese e mezzo fa al podcast Umani molto umani. Le frasi pronunciate dal noto presentatore, autore e speaker radiofonico sulla potente e influente conduttrice e produttrice televisiva di punta di Mediaset hanno lasciato tutti senza parole. I commenti dei suoi fan si sprecano sul web. Sono in molti ad essere scioccati e alcuni stentano a crederci. Che cosa è stato detto? E soprattutto da chi?

Amici di Maria De Filippi: il clamoroso scoop di un ex professore

Oltre un mese e mezzo fa, l’ex professore di Amici Marco Maccarini ha rilasciato un’intervista al suddetto podcast in cui ha svelato un retroscena fragoroso sulla sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

«Devo dare uno scoop che non ho mai raccontato – ha raccontato Marco Maccarini al podcast Umani molto umani -. Dopo Amici di Maria De Filippi, io ero quasi sempre stanchissimo perché era una situazione faticosa e non sentivo vicina e poi c’era la regola “non si parla con i ragazzi”. Una sera mentre io ero a cena con Kledi è passato un ballerino che era letteralmente in lacrime. Si trattava di Andreas».

«Kledi ha così chiamato il ballerino e gli ha detto “tu non devi prendertela in questo modo” – ha aggiunto Marco -. Io così, in maniera più carina gli detto “tu non prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cose sono accentuate anche dallo spettacolo”. Quando il giorno dopo sono tornato a Milano ho ricevuto la chiamata dal produttore che mi diceva “ma tu hai detto ad Andreas che questo è tutto un circo?”. Io stavo giocando con i miei figli che non vedevo da un po’».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VOIS | Podcast (@vois.fm)

«Da quel momento in poi da parte di Maria De Filippi c’è stata una chiusura totale», ha concluso Marco Maccarini.