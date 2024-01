Renzo Bossi e Izabela Corina Juncu si sono sposati. Matrimonio a Gemonio (paesino del Varesotto dove risiede la famiglia Bossi, presso le sale del museo civico dedicato a Floriano Bodini, scultore nato nel piccolo centro) per il secondogenito del fondatore della Lega Nord e senatur Umberto Bossi e l’imprenditrice di origine rumena. Le nozze sono state officiate dal sindaco Samuel Lucchini. La notizia è stata diffusa soltanto dopo la cerimonia nuziale. Non ci sono foto pubbliche o social sul web. Matrimonio blindatissimo e con pochissimi ospiti selezionati oltre ai parenti più stretti. Corteo nuziale fra i vicoli del borgo storico e il Museo Civico Floriano Bodini.

Completo e cravatta scuri, occhiali da sole e cappotto, Bossi junior ha sposato l’imprenditrice nel ramo dei profumi Izabela Corina Juncu, con un folto seguito su Instagram. La neo sposa del Trota è la fondatrice di Notorious Stories, azienda che organizza eventi speciali per chi ama i profumi ed è consulente per alcuni brand. Lei si definisce una donna come tante altre, con sentimenti e passioni normali, con una routine rigorosa di attività apparentemente banali.

Presente al sobrio matrimonio naturalmente il padre Umberto arrivato all’evento in carrozzina insieme alla moglie Manuela Marrone. La cerimonia nuziale e i festeggiamenti sono stati molto sobri. I due neo sposi si sposeranno in chiesa molto presto.

Renzo Bossi ha abbandonato la politica da diversi anni, dopo una breve esperienza nel 2010 come consigliere regionale del Carroccio in Lombardia a cui hanno fatto seguito le dimissioni nel 2012 a causa dello scandalo Belsito (inchiesta sull’utilizzo per fini personali dei finanziamenti pubblici della Lega Nord).

Da tanti anni ha aperto un’azienda agricola a Brenta e si trova molto più a suo agio nei panni del contadino. Auguri ai neo sposi anche da parte della nostra redazione. Congratulazioni!