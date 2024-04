Antonio Ricci torna a parlare di Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi

Antonio Ricci è tornato a parlare di Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi nel corso di una lunga intervista rilasciata a Italia Oggi. Già in precedenza il padre del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, aveva preso le difese dell’ex dottoressa Giò che è stata cacciata senza troppi complimenti dal Biscione dopo aver dato anima e corpo all’azienda come aveva sottolineato lei stessa da Mara Venier a Domenica In agli inizi dell’anno.

Antonio Ricci parla di Barbara d’Urso

A tal proposito Ricci ha rivelato: “Mi aveva promesso che a gennaio avrebbe vuotato il sacco, ma non lo ha fatto. La conosco da quando faceva Stryx nel 1978 con Enzo Trapani. Secondo me lei è una risorsa, sa fare tutto, tocca tutti i registri. Non so cosa sia successo, però qualcosa deve essere successo“.

Antonio Ricci muove alcune critiche ai palinsesti Mediaset

Il 73enne autore televisivo e sceneggiatore Antonio Ricci ha mosso qualche critica velata al palinsesto Mediaset: “Una volta Mediaset aveva i grandi varietà. Ora il sabato sera spetta alla De Filippi. Ecco, mi piacerebbe provare con i grandi varietà, e poi butterei un occhio sulle fiction, anche se Mediaset preferisce avere le serie turche, che costano poco e fanno buoni ascolti; è chiaro che [noi di Striscia, ndr] ci aspettavamo delle prime serate più ficcanti da parte di Canale 5. Però so bene che non è facile. Se Pier Silvio Berlusconi mi mollasse tutte le tre reti per sei mesi, io farei una rivoluzione, con programmi completamente diversi”.

E poi ancora: “Ma ho una certezza: che lo manderei in rovina. In realtà quello che vediamo su Canale 5, Rete 4 o Italia 1 non mi sento di criticarlo, perché so che risponde a un progetto con i piedi per terra. Magari da fuori non si capisce, ma a Mediaset non si cappotta, i conti tornano. […] Ma è complicato confrontarsi con la Rai, che ha una ricchezza di offerta spropositata. E sapere che tutto questo bendidio lo pagano coi nostri soldi pubblici qualche problema dovrebbe porlo”.

Mediaset è cambiata dopo la morte del fondatore Silvio Berlusconi? Antonio Ricci non è affatto d’accordo: “Beh, è già da 20 anni che Pier Silvio Berlusconi fa la sua Mediaset. Le scelte sono sue da tempo, e se noi siamo qui è perché ci ha scelti lui. Le influenze del papà, in sincerità, non le abbiamo viste negli ultimi 20 anni”.