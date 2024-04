“C’è molto di più in me oltre all’aspetto fisico”, lo sfogo social della fidanzata di Jannik Sinner

“C’è molto di più in me oltre all’aspetto fisico”, lo sfogo social della fidanzata del tennista italiano più forte di sempre Jannik Sinner è diventato virale in Rete. L’anima gemella del celebre sportivo italiano, che ha raggiunto la seconda posizione nel ranking ATP dopo la vittoria finale con un 6-3 e 6-1 ai danni di Grigor Dimitrov al Masters 1000 di Miami, si chiama Maria Braccini ed è un’influencer e fotomodella. Il suo profilo Instagram ufficiale @mariabraccini vanta oltre 322mila followers.

Per una serie di motivi, Maria Braccini non vuole esporsi molto sulla sua storia d’amore con il campione di tennis. Preferisce mantenere un low profile, anche se le pressioni e le domande di giornalisti, blogger, paparazzi e followers sono tante e diverse.

Dopo l’ennesimo trionfo a Miami, la coppia vip del jet set internazionale è tornata a Montecarlo. Domenica prossima, il fuoriclasse del tennis mondiale Jannik Sinner sarà impegnato proprio con il torneo del Principato. Maria è sempre al suo fianco, ma dietro le quinte.

Con molta probabilità avrà stipulato un patto di riservatezza con il suo fidanzato per non spostare i riflettori mediatici dallo sport alla cronaca rosa. Anche sui social non ci sono foto di coppia.

Resta il fatto che la fidanzata di Sinner si è sbottonata su alcuni commenti pubblicati da alcuni followers sotto alcuni suoi post su Instagram. A quanto pare alcune critiche e polemiche l’hanno colpita in particolar modo e non ha voluto far finta di niente.

A chi le domandava se fosse importante ricevere complimenti per la sua bellezza o per essere la compagna di Sinner, Maria ha così risposto: «Le persone che mi conoscono veramente sanno chi sono come persona e mi apprezzano al di là dell’aspetto esteriore e questo per me ha un valore immenso. Credo e spero che con il tempo ci sia modo di dimostrare che c’è molto di più in me oltre all’aspetto fisico».

Sotto a un altro post, a chi le chiedeva perché non rispondesse a chi la provoca sul fatto che Sinner non le permette di mettere le foto insieme, ha risposto: «Preferisco restare fuori dai battibecchi».