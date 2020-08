Chi è Antonio Veneziani? Lavoro, età e biografia del vincitore Il gay più bello d’Italia 2020

Chi è Antonio Veneziani? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Che lavoro fa? Antonio Veneziani è diventato noto al pubblico lgbt per aver partecipato qualche anno fa al programma tv Bake Off Italia – Dolci in forno, che propone una sfida di cucina all’ultimo dolce, tra pasticceri amatoriali, per dimostrare chi sia il migliore per poi riproporsi online nell’inedita veste di intrattenitore per adulti, grazie ai video che pubblica su OnlyFans. Subito dopo Ferragosto 2020 Antonio Veneziani ha conquistato il titolo del concorso di bellezza omosessuale nazionale, Il gay più bello d’Italia 2020. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, la biografia, il lavoro e la vita privata di Veneziani.

Antonio Veneziani durante la premiazione del concorso Il gay più bello d’Italia 2020 – Foto: Facebook

Chi è Antonio Veneziani? La biografia

Antonio Veneziani – Foto: Facebook

Antonio Veneziani è nato il 30 dicembre 1980, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Bari. Ha sempre avuto una passione innata per la cucina. Ora abita a Roma. Il suo uomo ideale è un pasticcere con il fisico della celebre popstar latinoamericana Ricky Martin. Si definisce un provocatore ed esibizionista.

Antonio Veneziani – Foto: Facebook

Chi è Antonio Veneziani? La carriera e la vita privata

Antonio Veneziani – Foto: Facebook

Antonio Veneziani è pasticcere e lavora nel settore gastronomico. Alcuni anni fa ha partecipato alla terza edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Poi si è proposto online nell’inedita veste di intrattenitore per adulti, grazie a foto e video a luci rosse che pubblica su OnlyFans. Su Grindr utilizza lo pseudonimo di BakeHot. Ad agosto 2020 ha vinto il concorso nazionale di bellezza omosessuale Il gay più bello d’Italia 2020 in quel di Torre del Lago presso il Mamamia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonio Veneziani ha avuto una lunga e importante storia d’amore con una donna da cui ha avuto una figlia di 12 anni. Poi è uscito allo scoperto facendo coming out… e ora è il Gay più bello d’Italia.

Congratulazioni!