Chi è Cristina Del Basso? Età, altezza, peso, misure, biografia e carriera

Chi è Cristina Del Basso? Quanti anni ha? Dove e quando è nata? Ha tatuaggi oppure no? Su Instagram, Twitter e Facebook non è più attiva e social da quando è diventata mamma per la prima volta. Anche in tv è poco presente. Conosciamola meglio scoprendo l’età, l’altezza, il peso, le misure, la biografia e la carriera della showgirl ed ex concorrente maggiorata del Grande Fratello.

Cristina Del Basso – Foto: Facebook

Chi è Cristina Del Basso? La biografia

Cristina Del Basso è nata a Varese il 3 maggio del 1987 da genitori campani, Antonio e Maria Teresa, ma è cresciuta a Parè (in provincia di Como). Alta 173 cm, pesa 57 chili e le sue misure sono 109-62-90. Capelli castani, occhi nocciola e fisico mozzafiato. Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Paolo Giovio di Como e nel 2006 risultava iscritta al secondo anno del CIM – Comunicazione Interculturale e Multimediale all’Università degli Studi di Pavia. Non ha tatuaggi e ha un sito web personale. Cristina è molto seguita sui social, ma non li aggiorna da diverso tempo.

Chi è Cristina Del Basso? La carriera

La carriera di Cristina Del Basso è iniziata nel 2008, quando ha partecipato al programma Veline, venendo sconfitta in finale da Federica Nargi e Costanza Caracciolo. Nel settembre dello stesso anno ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne. L’anno successivo ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione come concorrente alla nona edizione del Grande Fratello, classificandosi terza. Poi è stata scelta come showgirl a Colorado Cafè. Nel 2010 ha partecipato al programma Matricole & Meteore. Nel 2012 è rientrata nella casa del Grande Fratello insieme ad altri due “ripescati”, Patrick Ray Pugliese e Ferdinando Giordano, venendo però eliminata. È stata l’inviata dei programmi Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e La vita in diretta. Si è poi spogliata per il calendario Playboy 2012 e ha recitato in diversi film, tra cui “A Natale mi sposo” del regista Paolo Costella, “La mia mamma suona il rock” del regista Massimo Ceccherini e “Una vita da sogno” del regista Domenico Costanzo. Ha inoltre recitato nella fiction Un medico in famiglia e in Così fan tutte, sitcom di Italia 1.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cristina Del Basso è diventata mamma per la prima volta l’1 novembre 2015 quando è nato Riccardo, avuto con l’imprenditore Gianluca Colombo Ferioli. Dopo la gravidanza si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva e a un intervento di lipofilling rigenerativo presso la Casa di cura San Michele a Napoli, affidandosi alle innovative tecniche del medico chirurgo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, il dottor Silvio Smeraglia. L’ex concorrente maggiorata del Grande Fratello 9 e l’imprenditore Gianluca Colombo Ferioli si sono lasciati nel 2016. Oggi Cristina è una mamma single che preferisce stare lontano dai riflettori mediatici.