Chi è Luigi Favoloso? Età, news, altezza, mamma, fidanzata, Nina Moric, Elena Morali e Instagram

Chi è Luigi Favoloso? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Diventato noto per la sua altalenante e chiacchierata storia d’amore con la modella e showgirl croata naturalizzata italiana Nina Moric e per la sua discussa e contestata partecipazione come concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso, Luigi Favoloso si è unito in matrimonio con Elena Morali a Zanzibar a giugno 2020. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la vita privata dell’ex gieffino.

Luigi Favoloso – Foto: Facebook

Chi è Luigi Favoloso? La biografia

Luigi Favoloso – Foto: Facebook

Luigi Favoloso è nato l’1 gennaio 1988, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Torre del Greco, comune italiano di 84mila abitanti della città metropolitana di Napoli, in Campania, ma è cresciuto in Svezia. Ha un secondo nome, Mario. Alto 188 cm, pesa 78 chili, capelli castani, occhi verdi e fisico pluritatuato per Favoloso. Va infatti pazzo per i tatuaggi. Ha un teschio, una scritta in latino “Si vis pacem, para bellum”, un’aquila su entrambe le braccia. Sul petto ha la scritta “Save our souls” e sul polso il nome Niña. La sua squadra del cuore è la Juventus. I suoi hobby sono i viaggi, la moda e tutto quello che riguarda il mondo della comunicazione. Sua madre è Loredana Fiorentino ed è divorziata dal marito da diversi anni.

Chi è Luigi Favoloso? La carriera

Luigi Mario Favoloso con Silvio Berlusconi e Antonella Mosetti – Foto: Instagram

Quanto si è trasferito a Milano per cercare lavoro, una volta raggiunta la maggiore età, ha iniziato la sua carriera come modello, partecipando a sfilate di grandi brand. In questo mondo ha conosciuto la modella Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona. Il web influencer e militante di estrema destra, Casapound, ha poi partecipato al Grande Fratello 15 di Barbara D’Urso, dove ha indossato una t-shirt con degli insulti rivolti alla giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli. In seguito a questa vicenda è stato eliminato dal reality show di Canale 5.

Finisce spesso al centro del gossip e della cronaca rosa per le sue chiacchierate love story, scandali e allontanamenti volontari. Favoloso è molto seguito e popolare sui social, in particolar modo su Instagram.

Chi è Luigi Favoloso? La vita privata

Luigi Favoloso ha avuto una lunga e chiacchieratissima love story con Nina Moric, che si è conclusa nel peggiore dei modi: tra accuse shock reciproche e querelle mediatica. Dopo aver archiviato la sua liaison con la modella croata, Favoloso si è fidanzato con l’ex concorrente de La pupa e il secchione e dell’Isola dei famosi, Elena Morali. Dopo essersi sposati a giugno 2020 a Zanzibar, anche se il matrimonio non è valido in Italia, la coppia sta organizzando le nozze nel nostro Paese.