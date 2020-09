Chi è Myriam Catania? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto pesa? Quanto è alta? Myriam Catania è un’attrice e doppiatrice affermata molto nota al grande pubblico per aver prestato la sua voce ad attrici come Jessica Alba in Le nuove avventure di Flipper e Dark Angel, Alexis Bledel nel ruolo di Rory in Una mamma per amica e Keira Knightley nel film The Imitation Game oltre che per la sua storia matrimoniale con il sex symbol del cinema e della tv italiana Luca Argentero. Ora però, conosciamola meglio scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata di Myriam Catania.

Chi è Myriam Catania? La biografia

Myriam Catania è nata il 12 dicembre 1979, sotto il segno zodiacale del Sagittario, a Roma. Alta 168 cm, pesa 56 chili, capelli castani e occhi celesti per l’attrice che è figlia della famosa doppiatrice, direttrice del doppiaggio, sceneggiatrice e regista italiana Rossella Izzo e del ginecologo Vincenzo Catania. Ha una sorella minore, Giulia.

Chi è Myriam Catania? La carriera

Myriam ha iniziato a lavorare giovanissima come doppiatrice e attrice. È comparsa in numerose fiction tv e ha doppiato attrici come Keira Knightley nella trilogia Pirati dei Caraibi, Jessica Alba in Le nuove avventure di Flipper e Dark Angel, Alyson Hannigan in Buffy l’ammazzavampiri, Alexis Bledel nel ruolo di Rory Gilmore in Una mamma per amica e Nikki Cox nella serie Nikki. Nel 2015 ha ricevuto il Leggio d’oro per la miglior interpretazione femminile grazie al doppiaggio di Keira Knightley nel film The Imitation Game. A settembre 2020 è stata annunciata la sua partecipazione come concorrente al reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini.

Chi è Myriam Catania? La vita privata

L’attrice e doppiatrice ha avuto una lunga love story con l’ex gieffino e sexy attore Luca Argentero. A luglio 2009, dopo 5 anni di fidanzamento, Myriam e Luca Argentero si sono uniti in matrimonio. La coppia vip del jet set nazionale si è poi separata nel 2016. Sempre nel 2016 ha incontrato per caso a Ibiza e si è innamorata del produttore francese Quentin Kammermann. Entrambi uscivano da relazioni importanti. Nonostante cercassero leggerezza, si sono innamorati e hanno avuto il loro primo figlio, Jacques, nato il 13 maggio 2017.