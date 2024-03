Cristina Buccino dopo il ricovero in ospedale: trattamenti estetici e fisioterapia

Cristina Buccino dopo il ricovero in ospedale si è sottoposta a trattamenti estetici e a sedute di fisioterapia. Qualche settimana fa l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e showgirl aveva pubblicato un selfie dall’ospedale poiché era stata molto male: “Non potevo più camminare bene”. Grande paura e spavento per la soubrette e i suoi numerosi fan che la seguono con affetto e amore sui social network. Che cosa era successo alla modella ed ex professoressa dell’Eredità?

“Ciao ragazzi, eccomi qui! Mi sono assentata negli ultimi due mesi perché non sono stata bene: ho avuto un problema alla schiena – aveva rivelato la soubrette nelle sue stories di Instagram – Un’ernia espulsa molto dolorosa che ha ostruito il nervo sciatico della gamba sinistra non permettendomi di camminare bene”.

Aveva poi aggiunto: “Stamattina ho fatto l’intervento, che è andato benissimo. Tra pochi giorni tornerò alla mia vita di sempre… Non vedo l’ora! Colgo l’occasione per ringraziare il dottor Nicola Marotta e la sua equipe per essersi presi cura di me con professionalità, dedizione e affetto. Grateful”.

Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, Cristina è tornata alla vita di sempre. Si è sottoposta qualche giorno fa a trattamenti estetici e sedute di fisioterapia. Oltre alla sua attività di influencer, l’ex naufraga vip dell’Isola sei famosi è diventata imprenditrice. Insieme con la sorella Maria Teresa hanno lanciato la linea MCD Beauty Life, una linea di cosmetici a cui tengono moltissimo.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata di Cristina Buccino e degli altri vip del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned su iGossip.it!