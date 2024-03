Chiara Ferragni è tornata a parlare della separazione da Fedez, ma non in televisione bensì sui social. Il suo commento social ha stupito davvero tutti. Intanto il famoso e popolare rapper e produttore discografico ha scelto di cancellare l’immagine di lui con la moglie e figli dalla foto profilo di Instagram e ha lanciato una stoccata al vetriolo che non è passata inosservata. Tra le stories di Fedez è apparsa una canzone che è stata pubblicata due volte, prima cantata e poi con una parte specifica del testo. Si tratta di “L’hai voluto tu”. «Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito Se gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso», è la parte di testo pubblicata dal rapper. Secondo molti è una stoccata al vetriolo rivolta proprio alla moglie Chiara.

Ma non è finita. La reazione delle sorelle di Chiara non si è fatta attendere. Valentina e Francesca Ferragni hanno infatti smesso di seguire il cognato su Instagram. Cercando tra i follow di entrambe, il profilo del rapper non appare più. Ancora presente, invece, tra i seguiti di Chiara e di sua mamma Marina.

Elisa De Panicis, influencer che nel 2020 aveva partecipato al GF Vip, ha fatto sapere che alla Fashion Week di Parigi, avrebbe visto Fedez baciare un’altra donna (dall’identità misteriosa). «Questo è un insulto anche a tutte le donne», ha scritto De Panicis commentando la copertina de L’Espresso dove Ferragni è truccata come un clown. Poi ha fatto riferimento alle storie di Fedez e ha pubblicato un’altra immagine con il seguente testo: «Fedez che a Parigi si è limonato una tipa davanti a me per tre ore e, adesso, difende Chiara per la copertina… Ma dico io? Senza parole…». La storia è stata poi cancellata dal suo profilo, ma è finita subito sui social e su tutti i giornali e blog italiani.

Fedez e Chiara Ferragni addio: la rivelazione della fashion blogger

L’imprenditrice digitale e influencer ha risposto ad alcuni commenti sulla sua relazione con il pluritatuato artista, rivelando che la loro separazione non è stata una sua scelta, ma bensì del rapper che ha voluto allontanarsi. «Sei stupenda, ma Fede… il tuo valore aggiunto», ha scritto una fan e lei ha risposto: «Purtroppo non è una scelta mia».

Un’altra fan ha chiesto a Chiara se fosse possibile un ritorno insieme: «Si avvicinano i compleanni dei bimbi come vorrei che tutto tornasse come prima», e, anche questa volta, Chiara ha voluto mettere in chiaro la sua posizione sulla sua storia d’amore con Fedez, rispondendo: «Idem». Lei vorrebbe ripartire da zero con il marito per il bene dei figli e per salvare il loro amore, ma forse, il rapper non è dello stesso avviso.

Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio

Qualche settimana fa Dagospia ha lanciato la bomba: «Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa».

