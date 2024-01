Fabrizio Corona e Sara Barbieri si sono lasciati: lo sfogo social dell’influencer ha fatto subito il giro del web. Come mai? Durante questi due anni e mezzo di love story, Sara non si è mai esposta pubblicamente. Ha sempre mantenuto un low profile. Ha evitato di prendere posizione su tante questioni, in primis quelle riguardanti il fidanzato, ma ora ha deciso di rompere il muro del silenzio. La loro storia d’amore è entrata ufficialmente in crisi profonda.

Sara Barbieri ha preso coraggio e si è sfogata su Instagram Story: «Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa, come la mia persona e non mi vergogno di dirlo, perché credo che ognuno a modo suo lo sia. In questi anni sono rimasta a guardare, osservare, visto situazioni che credevo per me fossero ‘esperienze di vita’ quando giorno per giorno mi hanno fatta sentire fuori dal mondo e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e tutti, pensando che fosse l’unico modo per proteggere chi mi voleva davvero bene».

Ha proseguito il suo sfogo social con queste parole: «È un loop e quando ti svegli hai paura di affrontarlo e ritornarci sembra la strada più semplice per non affrontare la sofferenza. Non ho mai condiviso troppo della mia vita personale perché odio il modo in cui vengono usati i social. La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno».

Poi è arrivato il consiglio per tutti: «Non bisogna aggrapparsi mai a situazioni per la paura di affrontare la vita reale e occorre ascoltare chi vi vuole davvero bene». Il suo sfogo si è concluso in questi termini: «Non credo nelle vendette, penso sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di se stessi e di non arrendersi mai, anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere, di vederti ‘finita’. La miglior vendetta è cambiare ‘occhiali’, cadere, reagire e soprattutto vivere».

Il famoso e chiacchierato personaggio tv Fabrizio Corona e la 22enne Sara Barbieri riusciranno a superare questa tempesta d’amore? Torneranno di nuovo insieme dopo questo periodo di rottura? Il papà vip di Carlos Maria non si è sbilanciato sulla questione e alcuni detrattori della (ex?) coppia pensano che sia soltanto una trovata pubblicitaria social per far parlare di loro e fare hype. Sarà davvero così? Che cosa ne pensate?

