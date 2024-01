Paola Di Benedetto è tornata single: è giunta al capolinea la storia con Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto è tornata single. La sua love story con Raoul Bellanova. La notizia era già nell’aria da diverse settimane, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha confermato i rumor. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e speaker radiofonica ha dichiarato che la sua relazione d’amore con Bellanova è giunta al capolinea, ma non c’è stato nessun tradimento.

I fan dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin le hanno chiesto con insistenza sui social: “Perché è finita la relazione con Raoul?”. Senza troppi giri di parole la modella e vincitrice del GF Vip 4, Paola Di Benedetto, ha affermato che la storia d’amore si è conclusa per incompatibilità caratteriali e stili di vita differenti. L’ex naufraga vip ha provveduto subito ad eliminare tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram. Ormai non c’è più traccia del loro amore sui suoi profili.

“Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia – ha scritto Paola Di Benedetto sui social -. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro”.

Il 23enne calciatore nonché difensore del Torino ha condiviso lo stesso messaggio sui suoi profili social. La rottura oltre ad essere ufficiale è davvero definitiva. Entrambi hanno già preso strade separate e a quanto pare non ci sono speranze di un ritorno di fiamma.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si erano conosciuti e innamorati durante la scorsa estate. La loro storia d’amore è però giunta al capolinea prima della fine dell’anno ed è stata confermata pochi giorni fa dai diretti interessati.