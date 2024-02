Guenda Goria incinta di Mirko Gancitano: primo figlio in arrivo

Guenda Goria è incinta di Mirko Gancitano: primo figlio in arrivo per la giovane e bella coppia vip del jet set nazionale. La figlia dei famosi conduttori televisivi Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ospiti di Caterina Balivo, hanno scoperto il sesso del nascituro. “Oggi entriamo nel quarto mese”, ha annunciato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in diretta televisiva a La volta buona. Presenti su un divano con i futuri genitori i nonni Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, mentre in collegamento quelli paterni.

Guenda Goria incinta di Mirko Gancitano: in arrivo un maschietto

Una volta partito il countdown e allo scoccare dello zero, la coppia vip ha aperto la scatola da cui sono usciti… palloncini blu e coriandoli. Fiocchetto blu e lei ha sorpreso tutti con una dichiarazione clamorosa.

Il colpo di scena alla domanda di Caterina Balivo: “Guenda sei felice? Te lo aspettavi?”. La futura mamma ha risposto visibilmente un po’ imbarazzata: “Ho fatto tanti sogni in cui tenevo un bambino tra le braccia, ma devo essere sincera, speravo fosse una bambina. Sarà per la prossima volta!”.

Felice ed entusiasta, invece, il compagno Mirko che sperava ardentemente fosse un maschietto.

Guenda Goria e Mirko Gancitano: il matrimonio della coppia

Poche settimane fa Mirko Gancitano e Guenda Goria hanno annunciato un’altra bellissima notizia: il matrimonio della coppia. A Di Più gli ha scritto una lettera a cuore aperto: “Nel 2024, diventeremo marito e moglie in primavera e genitori in estate, ed è proprio di questo che voglio parlare. In questi giorni infatti, dopo l’euforia iniziale, più di una volta hai accennato al fatto che forse sarebbe meglio spostare il nostro matrimonio…, ma abbiamo desiderato così tanto il nostro bambino che dirti quel sì e festeggiare le nostre nozze proprio con il nostro piccolino, anche se ancora nella mia pancia, è la realizzazione di tutti i nostri sogni e speranze, di questi tre anni insieme”.

E poi la data che hanno scelto ha un significato speciale per entrambi: “Abbiamo infatti deciso di unirci in matrimonio il sedici maggio, nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, perché proprio quel giorno di tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta, tra la magia e il caldo di Sharm el-Sheikh e da quell’attrazione scattata in vacanza è nato un vero amore e presto nascerà anche un bambino o una bambina”.

E poi, naturalmente, ci sono altre motivazioni: “Maggio è un mese dedicato alla Madonna, e io credo profondamente che sia proprio grazie alla Vergine Maria, alla sua intercessione, se ho ricevuto il miracolo di questa gravidanza“.

Al settimanale Di Più l’ex gieffina vip Guenda Goria ha raccontato di aver fatto visita alla chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, che si trova nei quartieri spagnoli a Napoli: “Un posto molto significativo per le donne che desiderano una gravidanza“.