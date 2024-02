Marica Pellegrinelli incinta di William Djoko: figlio in arrivo per la coppia

Marica Pellegrinelli è incinta di William Djoko: figlio in arrivo per la coppia vip del jet set europeo. Grande festa in casa Djoko. Per l’ex moglie del celebre e amatissimo cantautore romano Eros Ramazzotti si tratta del terzo figlio. Lei infatti è già mamma di Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8. Dopo aver subito un pesante intervento alle ovaie, la modella italiana è al settimo cielo per l’arrivo del terzogenito. La notizia della gravidanza tris è ufficiale dato che è stata diffusa direttamente dalla mamma vip.

Il producer e deejay olandese William Djoko e la modella italiana Marica Pellegrinelli sono apparsi raggianti all’uscita dello studio di un noto ginecologo. Lei ha annunciato così la gravidanza tris: “Sono incinta! Non posso ancora dirvi se sarà un maschietto o una femminuccia ma sono ancora mamma!”.

Per la coppia vip si tratta del primo figlio. Marica e William stanno insieme dal dicembre 2021. Si sono conosciuti a Ibiza, dove lui lavorava come deejay. Sorpresi insieme dai paparazzi, avevano confermato quattro mesi dopo la loro storia d’amore. Una storia che via via si è fatta più importante.

Per qualche anno ha accantonato il desiderio di diventare di nuovo mamma per problemi di salute. Dopo l’operazione per un tumore all’ovaio, Marica è diventata ancora più forte che mai: “Ne sono uscita più forte di prima, grazie alla mia famiglia di nascita e alla mia famiglia di vita. Voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno, ma straripante”.

Ora è arrivata questa bellissima notizia che è stata accolta con gioia ed entusiasmo anche dai parenti e fan della coppia vip.

