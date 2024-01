Ilary Blasi e Cristiano Iovino, botta e risposta sul flirt: intervengono Noemi Bocchi e Alex Nuccetelli

Ilary Blasi e Cristiano Iovino sono finiti di nuovo al centro del gossip nazionale dopo le clamorose rivelazioni del sensuale e pluritatuato personal trainer e influencer rilasciata al quotidiano Il Messaggero. Botta e risposta al vetriolo tra i due sul chiacchieratissimo flirt. Sul caso di cronaca rosa sono intervenuti rispettivamente anche l’attuale compagna e il grande amico di vecchia data dell’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio Francesco Totti, Noemi Bocchi e Alex Nuccetelli.

Ilary Blasi e Cristiano Iovino: botta e risposta sul flirt

L’ex fidanzato di Giulia De Lellis e Zoe Cristofoli, Cristiano Iovino, ha deciso di vuotare il sacco al quotidiano Il Messaggero rivelando che tra lui e Ilary Blasi non c’è stato solo un caffè bensì una frequentazione intima, aggiungendo che si vedevano a casa sua.

Il personal trainer ha infatti parlato di un weekend a New York con la famosa e popolare conduttrice tv di Mediaset che gli avrebbe proposto di raggiungerla: «Lei mi propose di raggiungerla a New York. Era lì con la sorella e io avevo alcuni amici in città proprio in quei giorni. Peraltro, mi trovavo in Messico in quel periodo. Ma alla fine decisi di non andare».

E poi ancora: «Ilary era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori. Mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa». Il personal trainer ha parlato di fine del 2021, anche se ha poi confessato che i due si erano conosciuti attraverso i social un anno prima, alla fine del 2020.

«In realtà avrei voluto continuare a non parlare dell’argomento – ha spiegato Iovino -. Mi sono infatti tenuto sempre in disparte senza dire la mia. Ci tengo molto alla mia privacy e non avrei voluto finire nuovamente in questo vortice mediatico, non solo per me, ma soprattutto per la mia famiglia e la loro. Però, mio malgrado, sono stato tirato costantemente in ballo».

Per poi aggiungere: «Poco tempo fa è circolata su molti giornali la notizia che indica il mio nome come testimone principale (citato da Francesco Totti, ndr) nella causa di separazione in corso tra loro. Alla luce di questo, anche dietro consiglio dei miei legali, ho deciso, per una volta, di parlare io. Anche per evitare ulteriori strumentalizzazioni e chiudere la questione».

Probabilmente sarà chiamato a dimostrare tutto in aula, al processo di divorzio dove Totti e Ilary sono uno contro l’altra poiché appare nella lista dei testimoni chiamati dall’ex calciatore romanista. Il personal trainer si è detto tranquillo: «Dimostrare quello che dico? Spero non ce ne sia bisogno, ma nel caso tutto ciò che ho detto è riscontrabile».

La conduttrice di Mediaset ha smentito categoricamente le dichiarazioni di Iovino.

Parlano Noemi Bocchi e Alex Nuccetelli

Al quotidiano La Repubblica, Noemi ha scelto di rilasciare alcune brevissime dichiarazioni sul caso Blasi-Iovino: «La situazione si commenta da sola. La verità viene a galla prima o poi».

Molto più discorsivo il pensiero di Alex Nuccetelli. L’ex marito di Antonella Mosetti e papà vip di Asia Nuccetelli ha dichiarato a Fanpage: «Conosco Cristiano da una decina di anni. Lo avevo preparato atleticamente. Cristiano sapeva perfettamente che sono amico di Francesco Totti ma sa anche che rispetto le confidenze ricevute dagli amici. Così come su Francesco sono girate tante voci, altrettante ne ho sentite su Ilary Blasi. Ho sempre preferito farmi gli affari miei. Se mi avesse mai parlato di Ilary? Sì, ma ho aspettato che fosse lui a uscire allo scoperto. Non me la sentivo di parlarne al posto suo».

Per poi rivelare: «Totti l’aveva scoperto per conto suo dal telefono (del presunto tradimento di Blasi con Iovino, ndr). Non potevo rovinare un matrimonio durato 20 anni e quindi, finché non vedo, sto zitto. Come potevo esserne certo al punto da espormi? Magari Iovino poteva avermi raccontato una sciocchezza per fare il figo. Quando Totti me ne ha chiesto conto, gli ho raccontato che cosa si diceva a Roma e che cosa mi aveva detto lo stesso Cristiano. Parliamo di un periodo antecedente all’arrivo di Noemi Bocchi nella sua vita. Posso dirti che già all’epoca in cui Francesco lasciò la Roma, le crepe familiari erano consistenti: Totti si lamentava di avere una moglie poco accondiscendente. Certo, non pensava a un tradimento. È un uomo abituato al fatto che tutte le donne siano innamorate di lui, anche perché ha mille qualità. Ha sempre dato poco peso al fatto di essere poco coccolato, cosa che ha ritrovato adesso con la nuova compagna con la quale sta vivendo una seconda giovinezza».