Rocio Munoz Morales racconta la sua precedente relazione d’amore tossica

Rocio Munoz Morales ha raccontato la sua precedente relazione d’amore tossica in una lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia. Dopo questa bruttissima love story, la 35enne attrice e conduttrice televisiva spagnola è rinata grazie al divo del cinema e della televisione italiana, Raoul Bova. Ha ritrovato la propria sicurezza, la fiducia in sé stessa e nella bellezza del proprio corpo. La coppia vip dello show business italiano ha avuto due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata l’1 novembre 2018.

La compagna di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales, ha rivelato a Grazia: «Avevo 19 anni, ora ne ho 35. Per diverso tempo ho pensato di aver trovato l’amore. Ma non era così, perché era un uomo che mi faceva sentire sbagliata. Diventavo un’altra, perdendo la vera me: ero solo la donna che voleva lui. Era un ragazzo irrisolto, problematico. A lungo non ho capito che stava riversando su di me tutte le sue insicurezze».

Come è riuscita a liberarsi da questo amore tossico? L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo ha risposto: «Anche con l’aiuto degli altri. “Non sei più la stessa”, mi dicevano. “Con te supera ogni limite accettabile, anche davanti agli altri”. Era vero: non mi rispettava, non poteva amarmi. Ho cercato di allontanarmi, ma era difficile, perché quando sei vicino a una persona tossica, speri che possa cambiare. Ed è come se le tue difese immunitarie nei suoi confronti fossero così basse da annullare ogni tua reazione. Perché pensi di essere diventata una nullità».

Rocio aveva raccontato solo al suo compagno questa relazione tossica. Ora ha deciso di parlarne per lanciare un messaggio alle altre donne: «Ho capito che la mia esperienza può essere importante. Il primo consiglio? Ascoltare i campanelli d’allarme», dice. «Se siete in una relazione in cui il vostro compagno comincia a non rispettarvi, lasciatelo. Perché se rimani, significa che non stai rispettando te stessa».

Come ha riconquistato la serenità e la gioia della libertà? «Mi sono ricostruita piano piano un nuovo equilibrio – ha dichiarato l’ex ballerina spagnola -, una nuova sicurezza, liberandomi dai sensi di colpa. Oggi insegno alle mie due figlie che lottare per la propria libertà e la propria indipendenza è importante, ma soprattutto non voglio che commettano il mio errore: accettare accanto a sé qualcuno che non ti rispetti. Bisogna vivere, crescere e respirare tenendo sempre la parola rispetto nella mano sinistra e la parola amore nella mano destra. Solo partendo dai sentimenti, da ciò che proviamo e vivendo in maniera rilassata, siamo liberi».