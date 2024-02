Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sposano: matrimonio in estate per l’allenatore della Salernitana e l’ex concorrente di Miss Italia. Il 2024 sarà un anno magico e indimenticabile per la coppia vip del jet set nazionale. Dopo ben 6 anni di relazione d’amore, Inzaghi e Robusti convoleranno a nozze. L’ex fuoriclasse e campione della Nazionale italiana di calcio e del Milan e la sua dolce metà sono già genitori di due bambini: Edoardo nato il 24 ottobre 2021 ed Emilia nata il 20 marzo 2023.

Angela Robusti ha svelato alcuni dettagli e anticipazioni sul suo matrimonio durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La mamma vip ha rivelato che sarà una cerimonia old style, bella e semplice.

«Tutti mi chiedono: ma come hai fatto a conquistarlo? La verità è che io non cercavo nessuno. Ci siamo conosciuti, abbiamo capito che eravamo in piena sintonia, una settimana dopo mi ha detto: perché non lasci qui la valigia? Ora abbiamo due figli e a giugno ci sposiamo», ha raccontato Angela al Corsera.

«Sto pensando a qualcosa di bello ma semplice – ha raccontato Angela Robusti, parlando dei dettagli della cerimonia – diciamo un po’ old style, nulla di stratosferico come molti pensano, avremo circa 200 ospiti: familiari, tanti amici di Pippo».

In merito alle fedi nuziali ha dichiarato: «Le ho disegnate io, così come il collier che indosserò quel giorno, anche quello bello e semplice, non avrà nessun diamante». A breve verranno svelate altre chicche su uno dei matrimoni vip italiani più interessanti e romantici del 2024.

