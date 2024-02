Festival di Sanremo 2024: svelati i cachet di conduttori e cantanti

Festival di Sanremo 2024: ultimi gossip e news sulla kermesse canora nazional popolare. Svelati i cachet di conduttori e cantanti in gara al Festival della canzone italiana in programma dal 6 al 10 febbraio dal Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay. Questa dovrebbe essere l’ultima edizione di Amadeus alla guida del celebre e storico concorso canoro nazionale.

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? La lista dei cantanti in gara

Nel cast dei Big sono entrati a far parte di diritto anche i vincitori di Sanremo Giovani 2023: Clara, Santi Francesi e Bnkr44. Il cast artistico del Festival di Sanremo 2024 è ormai completo da qualche settimana.

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Dargen D’Amico – “Onda Alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto Qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu No”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Bertè – “Pazza”

Mahmood – “Tuta Gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr. Rain – “Due Altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click Boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

The Kolors – “Un ragazzo, una ragazza”

Clara – “Diamanti grezzi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

bnkr44 – “Governo punk”

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? La lista dei favoriti

Quali sono le quote scommesse sul Festival della canzone italiana edizione 2024? Chi vincerà? Tra i favoriti spiccano Alessandra Amoroso e Geolier. Seguono Annalisa e Angelina Mango.

Con quali quote? Ecco la lista:

Fiorella Mannoia 20.00

Geolier 3.50

Dargen D’Amico 33.00

Emma 25.00

Fred De Palma 66.00

Angelina Mango 9.00

Diodato 25.00

Il Tre 66.00

La Sad 66.00

Renga e Nek 33.00

Sangiovanni 50.00

Alfa 50.00

Il Volo 12.00

Alessandra Amoroso 3.50

Gazzelle 25.00

Negramaro 9.00

Irama 25.00

Rose Villain 50.00

Mahmood 12.00

Ghali 33.00

Big Mama 66.00

Annalisa 6.00

Mister Rain 33.00

Maninni 66.00

I Ricchi e Poveri 100.00

Loredana Berté 50.00

The Kolors 25.00

Altro 25.00

Festival di Sanremo 2024: svelati i cachet

Secondo il quotidiano La Stampa, Amadeus guadagnerebbe 700mila euro, Marco Mengoni 200mila euro, mentre tutti gli altri co-conduttori 180mila euro: “Per la convenzione con il comune di Sanremo la Rai spende poco più di 5 milioni, gli ingaggi poi non sono cifre da capogiro. Ovviamente Amadeus è in testa con circa 700 mila euro di ingaggio, 180-200 mila sono le spese per le co-conduzioni, con Mengoni il più pagato davanti a Cuccarini, Giorgia e Mannino. Nutrita come sempre la spedizione di tecnici, dipendenti e dirigenti che da Viale Mazzini riempiranno gli alberghi della riviera, circa 700 persone. Poi ci sono i grandi ospiti che non vengono certo gratis. Sicuramente quest’anno il cast messo su dal direttore artistico Amadeus è superiore rispetto alle precedenti edizioni da lui condotte”.

Secondo Wired, i cachet sarebbero molto più bassi: Amadeus guadagnerebbe 70mila euro a puntata (per un totale di 350mila euro), mentre tutti i co-conduttori percepirebbero un cachet di 25mila euro.

BlogTivvu ha rivelato: “I partecipanti ricevono un bel rimborso spese di circa 53mila euro a testa. Questa cifra serve a coprire gli oneri per l’entourage e lo staff che li seguirà a Sanremo 2024. Insomma, sono soldi ben spesi per far sì che i nostri artisti preferiti siano al top. Ma non finisce qui, ragazzi! Ogni artista riceve anche un compenso di 3mila euro solo per il privilegio di calcare quel palco. E non è tutto, c’è un bonus di altri 5mila euro per la serata dei duetti”.