Roberta Morise incinta di Enrico Bartolini: figlio e matrimonio in arrivo per la bellissima coppia vip del jet set nazionale. L’ex valletta de L’eredità e I migliori anni è al settimo mese di gravidanza. La 37enne conduttrice televisiva e showgirl calabrese e il famoso chef sono stati ospiti al programma La vita in diretta su Rai1. Il conduttore e giornalista Alberto Matano ha annunciato: «Proprio nel giorno di San Valentino, come si conviene a tutte le favole d’amore con la A maiuscola, qualcuno a questo tavolo ha ricevuto una meravigliosa proposta di matrimonio».

La coppia vip è al settimo cielo e il 2024 sarà un anno magico, indimenticabile e fantastico. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Roberta Morise è in dolce attesa di un maschietto che si chiamerà Gianmaria: «Sono molto felice, è stato tutto così veloce e inaspettato. Sembra un sogno e, come dice la canzone ‘Come nelle favole’, esiste la metà perfetta ed esiste la felicità. E io sono felice».

«C’è una data?», ha chiesto Alberto Matano. «Dovresti saperla, perché io sono qui per chiederti una cosa», ha replicato lei. «Ti va di celebrare il mio matrimonio? Mi piacerebbe molto». Il giornalista e conduttore Rai, visibilmente emozionato, ha accettato: «Sarei felicissimo e sono già lì naturalmente, evviva».

Ha poi chiesto al futuro marito della soubrette, seduto in studio: «Se dovessi descrivere Roberta in una parola, quale sarebbe?». La risposta è stata secca e perentoria: «Uragano. Sono felice di averla trovata, mi ha sconvolto la vita e portato tanta gioia».

Per la conduttrice tv Roberta Morise si tratterà del primo figlio. Per lo chef pluristellato si tratterà del quarto figlio. Lui ha già tre figli (Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10, e Vittoria, 8) nati da un precedente matrimonio.

Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!