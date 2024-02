Rebecca Staffelli e Alessandro Basile si sposano: arriva la proposta di matrimonio

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile si sposano. A causa della pandemia di Covid-19, le nozze sono state rinviate proprio com’è successo a tante coppie vip e non vip. Ora è arrivata, anche un po’ a sorpresa, la proposta di matrimonio dell’opinionista social del reality show di Canale 5, il Grande Fratello. Le nozze si celebreranno tra la primavera e l’estate 2024.

Sulla pagina Instagram della figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, è apparso il video della proposta che Rebecca ha fatto al suo fidanzato.

«He said Yes… 3 anni dopo il mio “sì” ora toccava a me». Così la figlia di Valerio Staffelli su Instagram ha caricato un video in cui mostra la sorpresa fatta all’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Con un calzino ha bendato Alessandro, proprio come lui aveva fatto con lei 3 anni fa, e l’ha portato con l’auto al mare. Una volta sbendato Basile ha abbracciato la ragazza, ha detto “sì” e i due hanno mostrato l’anello in video.

Chi è Alessandro Basile? Biografia e lavoro dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Alessandro Basile è nato il 23 novembre 1983 (ha 40 anni) a Taranto. Dopo il diploma si trasferisce a Roma e si laurea in Marketing e Fashion Management. Poi si trasferisce sei mesi a Londra per fare un’esperienza lavorativa da Stella McCartney. Tornato in Italia si dedica alla sua passione: la musica, così lavora sia come deejay che come produttore. Poi, tra il 2015 e il 2016 Alessandro Basile partecipa a “Uomini e Donne” per corteggiare Rossella Intellicato e Ludovica Valli. Esce dal programma solo ma frequenta per un po’ Laura Molina, anche lei ex corteggiatrice. Nel 2018 Alessandro Rebecca Staffelli e se ne innamora: tra i due è stato un vero colpo di fulmine e da quel momento non si sono più separati. La differenza d’età (lui ha 15 anni più di lei) non è mai stato un problema.