Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell’Isola dei famosi 2024: Ilary Blasi condurrà un altro programma di Canale 5

Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell’Isola dei famosi 2024: ormai è ufficiale. Dopo settimane di rumors e pettegolezzi, la notizia è stata ufficializzata direttamente dall’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Ilary Blasi condurrà un altro programma di Canale 5. Durante la conferenza stampa il secondogenito di Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene”.

Che cosa c’è da aspettarsi da questa nuova stagione del reality show di Canale 5? Berlusconi ha affermato: “È una bellissima storia, una sfida che speriamo di lavorare bene insieme – ha proseguito l’AD parlando di Luxuria -. Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento”.

Lo scoop era stato lanciato in esclusiva dal sito di attualità e gossip, Dagospia: “Che la de-trashizzazione del Biscione avrebbe spazzato via dal timone dell’Isola dei Famosi, anche Ilary Blasi, travolta dallo tsunami di corna & rolex con Totti, viene data dagli addetti ai livori televisivi per certa, certissima… anche perché l’ultima edizione non ha entusiasmato granché lo share. Aggiungere poi lo sbigottimento di Piersilvio nel trovarsi una Ilary trasformata in un mascherone di filler, a metà tra Cicciolina e Ilaria Trump“.

E poi ancora: “Salutame Ilary! diventa poi probabile quando, a metà del novembre scorso, Netflix mette in circolazione il trailer di Unica. Un docufilm che irrita non poco l’erede di Silvio, considerando la piattaforma americana in streaming concorrente alla Infinity Tv di Mediaset. Una decisione, quella di sbarcare su Netflix, da accreditare all’agente che guida la carriera di Ilary, Graziella Lopedota, manager abile e spigolosa e assai protettiva verso i suoi artisti (Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Aurora Ramazzotti, Ambra Angiolini, Nicola Savino, etc.), quando comprende che la sua assistita è finita nella black list di Piersilvio”.

Ora che farà Ilary Blasi? Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che sarà la nuova conduttrice del Battiti Live 2024, che da Italia 1 passerà a Canale 5!

Nessun dubbio sul futuro di Paolo Bonolis: “Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Bonolis, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera – ha detto -: lavora con noi da anni”.