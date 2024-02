Jannik Sinner a Sanremo 2024? Amadeus lo vuole a tutti i costi

Jannik Sinner super ospite al Festival di Sanremo 2024? Il direttore artistico e conduttore del Festival della canzone italiana Amadeus lo vuole a tutti i costi e ha lanciato un accorato appello al campione di tennis che ha trionfato il 28 gennaio scorso agli Australian Open, primo tennista italiano della storia a compiere l’impresa, dopo aver sconfitto rispettivamente Andrej Rublev, Novak Djokovic e in finalissima Daniil Medvedev. Ha così conquistato il primo titolo Slam per il tennis maschile italiano su una superficie diversa dalla terra rossa ed è salito a quota 11 titoli ATP conquistati in carriera, scavalcando Adriano Panatta e diventando il tennista italiano più vittorioso dell’era Open. Al momento è quarto nella classifica ranking ATP, dietro Djokovic, Alcaraz e Medvedev.

«Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama! Questo messaggio è per te, Jannik, sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al festival di Sanremo. Tutti me lo chiedono, ovviamente c’è la grande gioia di vederti a Sanremo: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Ciao Jannik, sei il numero uno».

Il giovane campione italiano Jannik Sinner ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: «Sanremo? Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io». Il suo ideale di vita, del resto, è molto lontano dalle luci dei riflettori. Amadeus riuscirà a fargli cambiare idea?

Intanto il presidente della Fitp Angelo Binaghi spera tanto che Sinner non vada al Festival di Sanremo poiché andrebbe protetto da tutti: da dirigenti, dai giornalisti e anche da Sanremo. In caso contrario, secondo lui sarebbe una vera e propria delusione.

In questi ultimi giorni Jannik ha diversi incontri istituzionali, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al capo dello Stato Sergio Mattarella. Sanremo può attendere…

Ieri Sinner ha comunicato il suo “no” al Festival di Sanremo 2024 in occasione della conferenza stampa a Roma per celebrare la vittoria degli Australian Open: «Con questi due giorni l’esperienza in Australia si è conclusa. Dobbiamo guardare ai prossimi tornei e continuare a lavorare, motivo per cui non andrò a Sanremo, ma farò il tifo da casa».

Amadeus dovrà farsene una ragione…