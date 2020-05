Costantino Imparato si confessa a iGossip.it: intervista al wedding planner di Detto Fatto

Costantino Imparato ha rilasciato un’intervista esclusiva al nostro sito iGossip.it in cui il wedding planner di Detto Fatto ha parlato della sua biografia, della sua carriera e del suo modo di essere. Quali sono i suoi valori e ideali? Costantino è più sognatore o realista? Quale messaggio vuole trasmettere con le sue innumerevoli e bellissime creazioni? Scopriamolo insieme! Subito dopo il salto, troverete l’intervista a Costantino Imparato. Buona lettura!

Costantino Imparato – Foto: iGossip.it

Ciao Costantino, come ti descriveresti in tre parole?

Sono caparbio, siccome agisco secondo le mie idee e senza tener conto degli altri, energico, poiché energia e determinazione fanno parte di me, e perfezionista, in quanto rifiuto qualsiasi imperfezione.

Sei più realista o sognatore?

Si sogna da ragazzi… e l’ho fatto anche io. Oggi vivo la realtà e di realtà.

Quali sono i tuoi pregi e difetti?

Un mio pregio è quello di essere troppo determinato: individuo l’obiettivo e lo raggiungo a qualunque costo. Le difficoltà non mi scoraggiano mai, questo è il mio pregio più grande. Un mio difetto è prendere a cuore tutto, tendo a ragionare più con il cuore che con la testa… essere sensibile è un grande difetto.

Costantino Imparato – Foto: iGossip.it

Come descriveresti il tuo stile personale?

Ogni uomo ha il suo stile individuale. Io indosso solo quello che è giusto per me. Forse sono il sogno di tutte le mamme… il mio armadio è pieno di camicie e cravatte all’insegna di un’eleganza semplice e disinvolta. Sono vanitoso e attento anche al singolo dettaglio. La barba è il mio punto forte: pulita, ordinata e curata, rispecchia il mio io.

Hai qualche icona a cui ti ispiri?

Mi ispiro poco a qualche icona, ma posso dire che Alex Zanardi ha una forza mentale incredibile in quanto insegna ai ragazzi l’amore per la vita e quali obiettivi si possono raggiungere con la forza di volontà. Posso anche aggiungere il fascino del latin lover Marcello Mastroianni. Un po’ mi rispecchio in lui. Un’icona di eleganza evergreen: look naturale, classica camicia bianca e cravatta, grande gusto e mai sopra le righe.

Quali sono i tuoi valori e ideali?

Credo in valori ormai tramontati nella attuale società. Sarei dovuto nascere in un’altra epoca. Credo nella famiglia sana, nell’amore romantico, quello vero nell’onestà, nella sincerità e nella correttezza. Il mio ideale è quello di migliorare come uomo e di trovare persone sul mio cammino con valori di un tempo. Tutto ciò mi dà la carica per andare avanti.

Qual è il tuo motto di vita?

Un vincitore è un sognatore, che non si è mai arreso.

Quanti e quali tatuaggi hai?

Ho abbastanza tatuaggi, ma non coprono tutto il mio corpo. Non voglio nascondermi da qualcosa. Alcuni sono fatti senza un preciso significato ma per gusto estetico personale. Altri rappresentano le mie tappe di vita. Sul petto ho un maori abbastanza grande da contenere al suo interno vari simboli disegnati da me, che simboleggiano la nascita, la forza, il coraggio e gli ostacoli che incontro sul mio cammino. Un altro tatuaggio simbolico è la croce sulla mano destra, che esprime il mio profondo legame con la spiritualità. Posso aggiungere infine che la maggior parte dei miei tatuaggi sono stelle, diverse, e ne ho davvero tante, fonte di luce e speranza. Ogni stella rappresenta una rinascita… tutte con la speranza di raggiungere un desiderio. Alcune sono dedicate alle persone care che ho perso.

Quale messaggio vuoi trasmettere con le tue creazioni?

In primis messaggi di vita in generale. Con le mie creazioni do vita a nuovi oggetti, usando materiali di riciclo. Pertanto dal vecchio può nascere sempre il nuovo, dar linfa a una nuova vita, in fondo è ciò che viviamo nella realtà. Oggi siamo abituati a gettare via qualsiasi cosa, quando invece magari potrebbe esserci un modo per recuperarla. Il mio ragionamento è riferito oltre agli oggetti anche ai rapporti umani.

C’è qualcosa di importante che vuoi condividere con noi?

Presto mi vedrete con un nuovo progetto ancora in via di definizione, ma per scaramanzia e da buon napoletano preferisco non dare ulteriori dettagli. Non appena sarà pronto, lo comunicherò attraverso i miei social.