Atleti si spogliano e restano in mutande per la nuova campagna di Yamamay Man. Diversi sportivi italiani sono stati immortalati in intimo per il famoso marchio italiano di biancheria intima appartenente al Gruppo Pianoforte Holding SpA di proprietà delle famiglie Cimmino e Carlino e con sede a Gallarate. Foto e video piccanti e sensuali per la gioia delle numerose fan e sostenitori gay.

Sul profilo Instagram sono stati pubblicati diversi scatti in intimo che ritraggono il nuotatore azzurro Edoardo Giorgetti, il cestista Kader Kam, il pallanuotista Niccolò Gitto, lo schermidore Giorgio Avola, il pallavolista Alex Ranghieri e il culturista Alessandro Bonanomi.

Il video è davvero sensazionale e molto intrigante. Ancora una volta si mette in risalto la bellezza maschile e lo sport in questa campagna di Yamamay.

E voi che cosa ne pensate di questa nuova campagna del noto brand italiano? Vi piace? Chi dei protagonisti è il vostro atleta preferito?

Scrivete il vostro messaggio nei commenti. A presto con nuove indiscrezioni, news e foto sui personaggi famosi del jet set italiano e internazionale!